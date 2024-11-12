moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

對中央刺激措施失望 恒指跌301點 午後A股帶動收窄跌幅 北水轉淨流入98億

標籤：經濟

【明報專訊】上周五財政部在人大常委會新聞發布會公布債務置換規模達10萬億元人民幣，但並未公布刺激內需、提高銀行資本計劃等實際措施，市場初步反應失望，加上在岸人民幣貶值、曾見逾3個月最弱，恒指昨日顯著受壓，曾跌近580點，及後在A股帶動下，恒指跌幅收窄，收報20,426點，跌301點，成交略縮減至逾2000億元，北水轉淨流入98億元。

恒指裂口低開470點，最多跌576點，低見20,151點，午後A股向好，港股跌幅收窄至223點，收市跌301點，是10月31日後收市新低；港股連跌兩日，累挫526點。國指跌1.4%；科指曾一度轉升，收市跌0.4%。大市成交2043億元，較上日減少12%，是11月5日後最少。北水淨流入98.65億元，終止單日流出。北水淨買入最多的是盈富基金（2800），淨入達34.9億元；其次是恒生中國企業（2828），淨入達13.5億元。

重磅科網股個別發展，小米逆市升3.5%，騰訊（0700）、美團（3690）及京東（9618）跌近2%至3%。據報台積電應美國要求，停止向中國供應先進AI晶片，晶片及手機設備股逆市造好，華虹半導體（1347）升逾7%；舜宇（2382）升逾4%。

中升飈兩成停牌 與賽力斯訂協議

中升（0881）繼上周五急升26%後，昨再急升21%後中途停牌，停牌前報18.94元。公司昨晚就股價暴升發通告指出，與賽力斯簽訂了初步協商協議，同意就合作分銷其旗下的新能源汽車進行進一步磋商。除上述商業機會以外，並不知悉有關導致公司股份的成交價格及成交量暴升的任何原因。

龍湖跌半成為最差藍籌

內房股沽壓大，龍湖（0960）跌半成，為表現最差藍籌。花旗發表報告指出，人大上周五雖增加6萬億元人民幣地方政府債務限額，但與消費相關的刺激措施似乎較為間接且低於市場預期。投資者可能會寄望下月召開的中央經濟工作會議，再有進一步刺激經濟措施。

花旗偏好A股而非H股，認為前者更直接受惠於內地刺激政策，及美國政策問題帶來的波動較小。

另外，高盛發布的全球資金流向報告指出，截至11月6日的一周內，全球股票基金淨流入達360億美元，但中國股票基金連續淨流出第四周，早前外資大幅流入內地股市情况在近周已稍為扭轉。

分析：恒指兩萬點有支持

獨立股評人熊麗萍表示，港股昨早段跌過籠，市場對上周的救市規模「不收貨」，但她認為影響不大，因特朗普就任美國總統後，其貨幣、財政政策及關稅措施等均會出現變數，故認為中央不會「一次過」推出所有政策，預期後市不會太淡，兩萬點有支持。

明報記者