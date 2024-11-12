比特幣升穿8.4萬美元 虛幣齊落鑊 「特朗普交易」擴散 狗狗幣7天翻倍

比特幣今年累漲94%

數碼資產交易所BTC Markets指出，比特幣升勢令整個加密貨幣行業受惠。隨着比特幣過去1周升近兩成，以太幣昨升穿3200美元，一周升幅達三成。特朗普勝選重要功臣馬斯克喜愛的狗狗幣（Dogecoin, DOGE）昨曾升穿0.3美元創3年新高，7天累計升幅最多達96%。另一犬系「迷因幣」（memecoins）俗稱「屎幣」的柴犬幣（Shiba Inu, SHIB）昨單日升逾一成。

美股三大指數上周五同創歷史及收市新高後，昨早段繼續集體破頂。美國債市昨因退伍軍人節休市。美匯指數昨漲至105.68，是7月初以來高位。

據彭博社匯編的數據，美國的比特幣現貨ETFs在美國大選結果出爐後的上周四（7日），錄得近14億美元的淨流入，創歷來紀錄。根據FactSet的數據，截至上周五， iShares Bitcoin Trust管理的資產規模達343億美元，高於iShares Gold Trust管理的接近330億美元資產。迹象顯示，「特朗普交易」正重塑加密貨幣市場。

特朗普競選期間承諾令美國成為「全球加密貨幣首都」，並強調所有比特幣應在美國開採。投資平台Hargreaves Lansdown的研究報告指出，特朗普承諾對加密貨幣的支持，令市場亢奮，推動比特幣創新高。德銀預期，即將上台的特朗普政府將加快推動加密貨幣行業監管透明，改善市場基礎設施，​使加密貨幣在更廣泛的領域使用。

市場憧憬特朗普將換SEC主席

專注於加密貨幣資產的投資公司DACM創辦人Richard Galvin指出，很多機構投資者在特朗普獲勝後重新進入市場，造成實質的購買壓力，這種情况可能會持續一段時間。

《華爾街日報》指出，加密貨幣行業向3個超級政治行動委員會（Super PACs）捐款超過1.7億美元，以支持對加密貨幣行業友好的國會候選人。在俄亥俄州，被視為加密貨幣行業對頭人的民主黨籍參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）連任失敗。來自民主、共和兩黨的加密貨幣行業友好國會候選人，已在密歇根州、西弗吉尼亞州、印第安納州等地勝出。

特朗普曾提及勝選就撤換美國證交會（SEC）主席Gary Gensler，市場憧憬這可為加密資產行業帶來較寬鬆的監管環境，並期望新政府可能建立加密基金儲備，持續推動加密貨幣的需求。市場的樂觀情緒，似乎尚未考慮加密貨幣儲備等構思的可行性。渣打銀行數碼資產研究全球主管Geoff Kendrick預期，比特幣價格將在今年12月27日前漲至10萬美元，屆時部分比特幣期權將會到期 。

（綜合報道）

[國際金融]