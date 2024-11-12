moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

對冲基金沽空Tesla 帳面損失至少405億

【明報專訊】力撐特朗普的全球首富馬斯克，旗下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價連日攀升，由上周二（5日）的美國大選投票日，至上周五收市，股價累計升近三成，市值增加超過2000億美元，令堅持沽空Tesla的對冲基金損手。S3 Partners匯編的數據顯示，由上周二至上周五收市，持有Tesla空倉的對冲基金，帳面損失至少52億美元（約405億港元）。Tesla昨早段股價升9%，再創52周高位。

股價上周4日升三成

彭博社指出，特朗普表明將獎勵忠誠的盟友，令馬斯克享有巨大的政治影響力。法巴指出，馬斯克的影響力「相當於科技界與白宮之間的橋樑」。追蹤500多家對冲基金倉位的Hazeltree的數據顯示，其追蹤的對冲基金當中，近五分之一在7月沽空Tesla。自馬斯克於7月13日表態支持特朗普後，空倉倉位開始減少。儘管電動車行業面臨貿易緊張、消費者需求疲軟及競爭加劇等不利因素，Tesla在10月底公布第三季盈利勝預期，推動股價大幅上漲，當時亦令空軍損失不少。

特朗普勝選，推動銀行股、工業股、能源股及資訊科技股等向上。巴克萊的美國股票策略師Venu Krishna指出，美國股市急於通過小型股來反映特朗普的國內增長政策，並希望通過押注金融和大型科技股，來享受放寬監管帶來的紅利。由於預期加徵關稅等措施，將有利於大部分收入來自美國本土的企業，推動追蹤小型股的羅素2000指數上周漲8.6%。不過驅逐非法移民恐提升企業的勞工成本，擠壓小企利潤。對傳統能源行業友好的政策，亦恐拉低油價，令「特朗普交易」的後續發展面臨很大不確定性。

（綜合報道）

[國際金融]