對冲基金沽空Tesla 帳面損失至少405億

股價上周4日升三成

彭博社指出，特朗普表明將獎勵忠誠的盟友，令馬斯克享有巨大的政治影響力。法巴指出，馬斯克的影響力「相當於科技界與白宮之間的橋樑」。追蹤500多家對冲基金倉位的Hazeltree的數據顯示，其追蹤的對冲基金當中，近五分之一在7月沽空Tesla。自馬斯克於7月13日表態支持特朗普後，空倉倉位開始減少。儘管電動車行業面臨貿易緊張、消費者需求疲軟及競爭加劇等不利因素，Tesla在10月底公布第三季盈利勝預期，推動股價大幅上漲，當時亦令空軍損失不少。

特朗普勝選，推動銀行股、工業股、能源股及資訊科技股等向上。巴克萊的美國股票策略師Venu Krishna指出，美國股市急於通過小型股來反映特朗普的國內增長政策，並希望通過押注金融和大型科技股，來享受放寬監管帶來的紅利。由於預期加徵關稅等措施，將有利於大部分收入來自美國本土的企業，推動追蹤小型股的羅素2000指數上周漲8.6%。不過驅逐非法移民恐提升企業的勞工成本，擠壓小企利潤。對傳統能源行業友好的政策，亦恐拉低油價，令「特朗普交易」的後續發展面臨很大不確定性。

（綜合報道）

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