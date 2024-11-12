黃雯怡：中移動上望80元

由於市場仍處於調整階段，可考慮高息中資股避險，比如中國移動（0941）。上月底該公司公布第三季報，首3季營業收入按年增加2%，純利按年升5.1%。第三季主營收入增速按季改善，主營業務收入增長1%，基本符合預期；純利升4.6%至310億元人民幣，符合預期。公司的經營性現金流改善，恢復按年增長，預期四季度在政企項目陸續回款情况下，可進一步好轉。

在個人市場方面，中移動加強應用、權益和終端融合運營；家庭市場方面，加強「智家+內容」驅動，提升綜合家寬ARPU；政企市場方面，提升B端項目的盈利水平，經營情况穩健。

公司的經營性現金流良好，為派息提供保障，當前股息率逾7%，股息回報吸引，在波動市况及降息周期中，料可吸引資金買入，上望80元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]