薛偉傑：中俄簽署航空技術合作協議 或令中歐關係惡化

在俄烏戰爭以及美國對中國進行科技禁運的背景下，這項合作難免被西方媒體解讀為中俄雙方對於歐美的反制。對於俄羅斯來說，它與歐盟的關係早就瀕臨完全破裂。但對中國來說，是否值得為了這項合作，而冒着與歐盟關係進一步惡化？

中方擬引進俄無人機低空防禦技術

據中國新聞網等內地媒體引述俄羅斯的衛星通訊社（Sputnik）報道，11月4日，中國和俄羅斯在廣西梧州舉行航空技術交流合作及簽約活動。中國的代表為廣西新航聖潔應急產業園區管理有限公司，與俄羅斯代表的烏法國立航空技術大學，就中國引進俄羅斯的航空技術，以及中俄低空無人機防禦技術等議題進行深入交流，並簽署了《航空技術及裝備引進的合作協議》。

根據這項協議，廣西新航聖潔應急產業園區管理有限公司打算向俄羅斯採購直升機，用於開展低空應急裝備製造產業業務。同時，俄羅斯的烏法國立航空技術大學將派出專家長駐梧州，提供技術、人才、教學等多方面的支援，並與中國共同將俄羅斯的大型載重直升機和無人機技術轉化升級，形成中國的「自主知識產權」。

項目在廣西應急產業示範基地開展

這個項目將會在廣西的應急產業示範基地內開展，組裝生產國內外市場需求的無人機產品。這些無人機將具備遠航程、大載重、飛行安全度高等特點，可以廣泛應用於緊急救援、物流配送、工農業生產、安全巡邏等領域。

從上述報道的字眼來看，這似乎是中國單方面從俄羅斯引進技術，並不是合作研發，俄羅斯甚至還會派出專家長駐梧州來協助中方人員「消化」有關技術。而負責生產的也是中方企業，但產品會不會賣回給俄羅斯，則沒有明確提及。

雙方強調產品只供民用

至於產品的用途，雙方亦強調只是民用。而且，雙方簽署協議的機構看來亦經過一番精挑細選。中國的代表似乎是一家工業園區管理公司，甚至不是一家航空製造業公司。而俄羅斯的代表則是一家大學，並不是軍工或航空製造企業，或者國營研究所。可以說，雙方的代表機構基本上名不經傳。

筆者相信，之所以有這種精心安排，是中俄雙方希望盡量減低敏感度，不想這個項目被外界指為軍事合作，尤其是中國方面提出的要求。可是，在俄烏雙方今年都各自生產數百萬架無人機（暫時絕大部分還是小型和短程）來攻擊對方目標的情形下，若說上述交流活動和合作協議涵蓋的多個關鍵字，包括無人機、直升機、遠航程、大載重，以及低空無人機防禦技術等等，不會引發美國和歐盟對中國猜忌疑慮，指中國為俄羅斯生產軍用無人機，繼而作出反應，恐怕是太過天真和樂觀。

俄烏戰爭顯無人機重要

筆者十分理解，中國為什麼會希望從俄羅斯引進大型載重直升機、無人機以及防禦低空無人機等技術，尤其是後兩者。因為在俄烏戰爭中，無人機的大量使用程度和殺傷效果，可說是前所未見的。

中國為了國家安全，確實有需要吸收無人機的攻防實戰經驗。由於烏克蘭和歐美的關係，以及中國的立場，中國絕無可能從烏克蘭取得這些實戰經驗，所以唯有從俄羅斯引進。

不過，俄羅斯對於向中國單方面轉移先進技術，一向極度謹慎。不要說轉移技術，就是以往的好幾個中俄合作研發項目，俄羅斯往往也是叫價極高，令中國十分為難，結果拖拉浪費了多年之後，爛尾收場。

中俄合作項目屢爛尾收場

例如，中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）（COMAC）和俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）原本簽約合作研發的遠程雙通道寬體客機CR929，就是當中的例子。中國多次試圖和俄羅斯維持協議、浪費了好幾年之後，最終還是要變回「單飛」研發自己的C929。

筆者認為，如果俄羅斯真的願意向中國提供無人機的攻防實戰經驗，大可以在每年幾次的中俄聯合軍演中傾囊相授，雙方實在沒有需要向外宣布和簽約弄一個項目出來。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]