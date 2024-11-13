港比特幣ETF成交AUM逆市升

事實上，由上周二（5日）美國大選結束後至昨日的6日間，比特幣現貨及期貨ETF的成交，以及市值均見大幅增加趨勢。以現貨為例，華夏比特幣ETF市值於上周二的11.84億元，飈升33%至昨日的15.72億元的新高。而華夏比特幣ETF同期的日均成交額（ADT）3813萬元，較再對上的6日（即10月28日至11月4日）ADT的1013萬元高出2.76倍。另華夏比特幣ETF由上周二至昨日的6日間，其價格升幅約為三成。

華夏比特幣ETF市值一周升33％

本港比特幣現貨及期貨的ETF昨日全線上升，當中華夏比特幣ETF昨日升一成至11.11元，成交額為6949萬元。另本港上市比特幣期貨ETF，其AUM最大的FA南方比特幣（3066）昨亦升一成至32.56元，截至本周一（11日）其AUM為5.67億元。