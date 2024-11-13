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盈富基金25周年 陳茂波：港金融市場里程碑

【明報專訊】昨日為盈富基金（2800）發行上市25周年，財政司長陳茂波於慶祝活動上表示，盈富基金最初成立是當年政府於1998年亞洲金融危機，為維護當時市場的穩定而購入大量股票，最後以建立交易所買賣基金（ETF）的方式退市而創下，為本港金融市場的里程碑，盈富基金亦為日後ETF市場的發展奠下基礎，而當年發行330億元的盈富基金，現時市值已增至1500億元。另他提到，今年首3季ETF日均成交額為130億元，較2022年推出ETF通當年高出三成。

恒生：接手後參與莊家增三成

恒生銀行（0011）執行董事兼行政總裁施穎茵憶及，2022年恒生投資接手管理盈富基金時，提及過希望於盈富基金的成功基礎上，繼續擴大其規模，而恒生銀行作為管理人亦採取過一系列行動，包括接手當年將盈富基金加入人民幣櫃台，其後盈富基金亦被納入南向ETF通內，去年於泰國亦發行追蹤盈富基金的預託證券，上月底SAB Invest恒生香港ETF亦於沙特上市。她表示，未來將進一步擴大基金的全球影響力，吸引更多的境外投資者。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，於恒生投資2022年接手後，將盈富基金與恒指的追蹤誤差不斷收窄，減至年初至今的0.09%，同時亦將全年經常性開支減至0.07%，約兩年間盈富基金的莊家參與者數目較接手前升三成。