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未提雙11 GMV實數 阿里京東稱增長

【明報專訊】內地電商平台今年舉行史上最長「雙11」的促銷活動，兩大電商平台阿里巴巴（9988）及京東（9618）同於10月14日啟動促銷季；阿里旗下淘天集團透露，期內商品交易總額（GMV）強勁增長，購買用戶規模創新高；京東就指雙11購物用戶數按年增長超過20%，但兩大電商平台均未有透露整體GMV實質數字。京東昨股價受壓，收市報144.1元；阿里亦跌3.8%至90.55元。

淘天：破億成交額品牌按年增47%

淘天指出，期內有589個品牌成交額破億元（人民幣，下同）創新高，較去年402個品牌成交破億元按年增加47%；蘋果（美：AAPL）、美的（0300）、小米（1810）、Nike、五糧液等45個品牌成交額突破10億元。此外，受惠於政府補貼與平台優惠，139個家電家居品牌成交額亦突破億元。數據亦顯示，今年淘寶雙11期間，淘寶香港站成交額按年實現兩位數增長。今年淘寶香港站自10月1日起推出滿99元人民幣包郵優惠。

阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博稱，今年參加雙11的消費者規模創歷史新高，反映持續改善消費者體驗及引領行業提升商家經營環境的措施見效。

集團提到，88VIP會員雙11期間下單購買人數按年增逾50%。劉博稱，樂見平台上最具消費力的88VIP成為品牌銷售增長動力，亦對年輕消費者的消費熱情感到鼓舞，堅定集團持續投入用戶體驗的決心。

AI應用方面，淘天為商家推出AI驅動的電商工具，10月起累計服務400萬商家，協助生成逾億個營銷圖片、視頻及文字素材；為逾80萬商家進行超過200萬次的流量分析；「全站推廣」亦支持近29萬商家、逾160萬商品實現銷售增長。

京東旗下京東採銷直播雙11訂單量按年增長3.8倍，逾1.7萬個品牌成交額按年增長超過5倍，逾3萬個中小商家成交額增長逾2倍。此外，內地逾九成縣域農村地區均有消費者通過京東進行以舊換新，大屏幕電視成為換新首選，掃地機器人、乾衣機等519個家電家居品類成交額按年升2倍；AI電腦、AI手機等多個AI產品成交額亦升逾倍。

此外，據內媒報道，小米今年雙11全渠道累計支付金額超過319億元創新高。小米昨收報28.45港元，跌2.9%。