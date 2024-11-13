關稅陰霾拖低歐亞股市 台韓股挫 美擬禁對華出口7納米晶片 台積電挫逾3％

韓國綜合股價指數昨收市跌近2%，連跌3個交易日，其中權重股三星電子（韓：005930）及存儲晶片製造商SK海力士（韓：000660）跌逾3%。日經指數昨早段曾經上漲，收市跌0.4%，主要由於半導體相關股票在下午時段跌幅擴大。Rayliant Global Advisors分析指出，特朗普的新一輪關稅及政府赤字等都存在疑問，可能促使美聯儲放慢減息步伐，對亞洲股市造成壓力。

汽車業或成關稅目標 歐元低見1.0612

Lombard Odier宏觀策略師Homin Lee指出，特朗普據報選擇了多名著名對華鷹派人士入閣，影響到香港市場的情緒，反映特朗普極有可能兌現競選承諾，對中國輸美貨品徵收懲罰關稅。市場預期中方可能讓人民幣貶值，以抵消潛在關稅對中國出口的影響。在岸人民幣昨收報7.2378兌1美元，較前一日收市價跌479點子，見逾3個月低位。

市場亦憂慮特朗普曾警告，歐元區將要為沒有購買足夠的美國產品而付出「巨大代價」，恐歐洲汽車業成為新關稅的重要目標。歐元兌美元昨跌至低見1.0612，在7個月低位徘徊。百達財富管理（Pictet Wealth Management）預計，歐元兌美元將跌至1兌1。美匯指數昨漲至105.9，是6月底以來高位。

Capital.com分析師Kyle Rodda指出，市場對美國經濟表現優異的預期，加上特朗普潛在的激進貿易措施，將繼續推高美元。

分析：亞幣兌美元未來1年或貶5%

由於特朗普領導的共和黨可望控制國會參眾兩院，使特朗普有望推出新關稅及驅逐非法移民等措施，可能令通脹上升。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲12月減息0.25厘的概率，由一周前接近80%， 降至約65%。美國10年期國債孳息率昨升穿4.38厘。

凱投宏觀預計，多數亞洲貨幣兌美元未來1年走勢疲軟，貶值幅度恐高達5%，尤其在較高利率的環境，將吸引資金流入美國，推動美元資產向上。美元強勢之際，以美元計價的金價下滑，現貨金昨曾失守每盎司2600美元關口，低見2589.77美元，是9月20日以來低位。作為「特朗普交易」之一的比特幣，昨日價格曾逼近9萬美元再創新高。

摩根大通美國市場研究主管Andrew Tyler預期，今年美股市場的回報，將高於2016年特朗普勝出大選時，標普500指數的一大優勢，是美國以外的市場疲軟，中國、英國、歐盟、加拿大和墨西哥的增長，都較當年疲軟。他預期「科技七巨頭」的強勁表現，將繼續推動美股上揚，而金融股在今年底前將會是標普500指數表現最好的板塊。

（綜合報道）

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