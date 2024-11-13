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軟銀次季轉賺597億 遠勝預期

【明報專訊】由於投資的科企初創在印度成功上市，加上持有的科技企業股份估值反彈，日本投資巨頭軟銀集團（日：9984）在截至9月底的第二財季按年扭虧為盈，季度利潤達1.18萬億日圓（約597億港元），高於分析師平均預期的2950億日圓利潤，相比去年同期虧損為9310 億日圓（以當時匯率計算約484億港元）；當時由於其投資的共享辦公室營運商WeWork破產帶來的損失，拖累到軟銀集團的表現。

由於軟銀投資的印度初創在首次公開募股（IPO）表現強勁，加上持有的Coupang及滴滴出行股權收益增長，而其投資的字節跳動股份亦價格上升，令軟銀旗下的願景基金實現了3730億日圓（約189億港元）利潤。

受惠於AI熱潮，加上美聯儲減息，科技股轉強，促使近年採取守勢的軟銀，最近幾個月加大投資力度。軟銀集團財務總監後藤芳光表示，強勁的盈利令財務基礎改善，使軟銀能在適當時機進行更大的投資，「我們正準備利用各種機會」。ChatGPT開發商OpenAI此前完成的66億美元新一輪融資，軟銀投資約5億美元。軟銀集團行政總裁孫正義在10月重申他對AI的樂觀預期，認為通用AI將在2至3年內實現。

安謀季度利潤達1.07億美元

軟銀子公司、晶片設計商安謀（美：ARM）上周公布季度利潤達1.07億美元，相比去年同期因IPO帶來的一次過股權獎勵，造成1.1億美元虧損。季度利潤改善，部分源於愈來愈複雜的晶片產品。由於軟銀此前已出售阿里巴巴的股份，降低了對中國的投資比例，現在安謀股份在軟銀的投資組合中佔相當大的比例。隨着安謀等投資從AI需求上升中受惠，軟銀股價今年以來累計升約50%。

（綜合報道）

[國際金融]