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黑石CEO押注特朗普勝選 傳列財長候選名單

【明報專訊】彭博社指出，黑石集團（Blackstone）行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）早在5月就為特朗普參選背書，一改以往與特朗普保持距離的作風，與「股神」巴菲特、摩通行政總裁戴蒙等商界領袖採取中立的做法大相逕庭。事實證明這是精明的政治押注，隨着特朗普東山再起，蘇世民正確站隊將讓他在新政府擁有強大話語權。即使他只是擔任特朗普的非正式顧問，黑石也有機會影響政府在反壟斷條例、貿易政策及稅務方面的立場。

兩頭押注 接班人為民主黨金主

據稱，蘇世民已收到來自特朗普過渡團隊聯合主席Howard Lutnick的電話，後者正為新政府職位物色人選。蘇世民的名字甚至出現於財長候選名單，但不清楚他是否願意擔任，因為這可能會要求他出售黑石股票，把所得存入信託。事實上，黑石進行兩頭押注，蘇世民的接班人、黑石總裁Jon Gray是民主黨金主，並支持賀錦麗。無論誰人勝出，黑石都站於不敗之地。

至於向特朗普陣營捐款至少1.3億美元的馬斯克，旗下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）截至周一，股價5日內升近四成，帶挈馬斯克身家暴700億美元。券商Wedbush維持對Tesla「跑贏大市」的評級，將目標價由300美元上調至400美元，鑑於馬斯克與特朗普的密切關係，相信特朗普入主白宮後，將改變未來幾年在自動駕駛及AI領域的遊戲規則。

（綜合報道）

[國際金融]