A股拗腰彈 恒指跌幅收窄至23點

港交所：惡劣天氣交易安排生效

另天文台昨晚11時10分轉掛8號風球，港交所（0388）公布惡劣天氣交易安排將生效，旗下所有市場，包括衍生產品市場的收市後交易時段，將繼續全面運作。

美股周二回吐，恒指昨低開174點後跌幅曾擴大至238點，跌至近19,600點，但離岸人民幣及A股回升，港股午後跌幅曾縮至6點，最終收市跌23點或0.12%，收報19,823點。國指3點或升0.1%，收報7130點，科指微跌1點或0.03%，收報4455點。內地A股三大指數更齊倒升，上證指數全日收報3439點，升0.51%，深成指漲0.4%，創業板指收升1.1%。滬深兩市全日成交額共逾2萬億元人民幣。

恒指昨日低見19,608點，短暫跌穿今年5月底前浪頂19,706點，圖表上由阻力變成的主要支持位（見圖）。技術分析相信，一旦確認失守，恒指恐進一步轉弱尋底。

北水南下合計淨流出45.5億元，三大指數ETF成沽貨目標，盈富基金（2800）、恒生國指ETF（2828）及南方恒生科指ETF（3033）分別被淨沽83.6億、33億元及7.1億元；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）則分別獲北水淨入17.5及7.9億元。

科技股個別發展，騰訊、阿里績前分別曾跌穿400及90元水平後回穩，收市無升跌，美團（3690）偏軟，小米（1810）倒升1.6%，傳特朗普叫停針對TikTok的「不賣就禁」法案，影子股快手（1024）逆市升近4%；中資電訊股有支持，聯通（0762）升3.5%，中移動（0941）升1.3%，中升（0881）升7.6%，是升幅最大藍籌股。

第一上海首席策略師葉尚志稱，昨日成交額縮降至不足2000億元，反映資金未積極入市，大市開始偏向牛皮格局，且看業績勝預期的騰訊能否領大市反彈，初步反彈阻力位在20,500點。