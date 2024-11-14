moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億

標籤：經濟

【明報專訊】內地人大常委上周批准的增加地方政府債務限額6萬億元（人民幣，下同），用於置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。根據河南省財政廳在中國債券資訊網發布檔顯示，該省將率先本周五（11月15日）開始招標，發行發行再融資專項債券（十一期）318.169億元，用於置換存量隱性債務；另發行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）60.048億元，合計多達378.217億元，債券將於11月18日起計息。

雲南浙江發債券專項債

據河南省財政廳公布的資料顯示，財政部核定的2023年河南省政府債務限額為1.8萬億元，截至去年底止，河南省地方政府債務餘額合共1.79萬億元。

另外，其他多省亦排隊發行債券或專項債，當中雲南省財政廳亦發布檔，發行2024年雲南省政府財政廳再融資一般債券（九期）及再融資專項債券（九期），分別計劃發行面值65.1409億元及8.6102億元，招標時間定在11月19日，並在11月20日開始計息。

至於浙江省財政廳亦發布檔，發行2024年浙江省地方政府再融資一般債券（五期）121億元、再融資專項債券（七期）13.6億元和2024年浙江省政府一般債券（三期）56.3億元及專項債券（四十期）63億元，合計發行總面值大約253.9億元，發行時間安排在2024年11月18日，11月19日開始計息。