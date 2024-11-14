內地6萬億置換地方債落地 河南省周五率先發318億

雲南浙江發債券專項債

據河南省財政廳公布的資料顯示，財政部核定的2023年河南省政府債務限額為1.8萬億元，截至去年底止，河南省地方政府債務餘額合共1.79萬億元。

另外，其他多省亦排隊發行債券或專項債，當中雲南省財政廳亦發布檔，發行2024年雲南省政府財政廳再融資一般債券（九期）及再融資專項債券（九期），分別計劃發行面值65.1409億元及8.6102億元，招標時間定在11月19日，並在11月20日開始計息。

至於浙江省財政廳亦發布檔，發行2024年浙江省地方政府再融資一般債券（五期）121億元、再融資專項債券（七期）13.6億元和2024年浙江省政府一般債券（三期）56.3億元及專項債券（四十期）63億元，合計發行總面值大約253.9億元，發行時間安排在2024年11月18日，11月19日開始計息。