楊協成增持維他奶至11% 追近大股東 1個月增近6百分點 其間股價飈六成

明報記者 陳偉燊

黃氏家族現身掃貨至今，維他奶股價在其間大升63.24%，市值更大增43.35億元，至昨天已升至112.22億元。維他奶的股價昨逆市上升4.71%，收報10.46元。

黃氏積極掃貨 未見大股東增持

資料還進一步顯示，黃志達家族自10月7日起分段至11月8日購入維他奶股份，共掃入6240.6萬股，約佔期間總成交逾2.23億股的27.94%，佔超過四分之一成交。

在黃志達一方不斷增持維他奶成為第二大股東，其上升中的持股更直逼集團大股東羅友禮及家族成員的16.26%。若將羅友禮家族成員、親屬非執行董事羅德承持股5.42%、羅友禮女兒兼副主席羅其美持股0.02%，以及另一親屬兼執行董事黎中山持股0.02%，羅家一系在維他奶持股21.72%。

自黃志達等持續掃入維他奶股份以來，至今仍未見羅家任何成員增持維他奶持股。

根據黃志達一方的披露，單是透過遠東機構名下持股54.08%的楊協成所屬附屬公司，便佔維他奶5689.6萬股，持股比例已超過5%，佔股5.302%，市值約5.95億元。這相當於昨日楊協成的市值20.89億元的28.48%。不過，楊協成自從在10月17日於新加坡證券交易所披露在維他奶最新持股之外，便未有再更新於維他奶的持股狀况及往後去向。

三菱日聯持股降至6.84%

楊協成昨日在新加坡的收市價為0.575坡元，跌0.86%。由10月7日黃志達向聯交所申報維他奶持股計至昨日止，楊協成股價只升3.5%。

與此同時，維他奶的第三大股東三菱日聯金融則再申報減持股份。連同其申報在10月30日進一步以每股平均價8.2755元減持維他奶近210.86萬股，套現1744.97萬元後，持股再降至6.84%。在一個月內，三菱日聯在維他奶持股減少1.67個百分點。三菱日聯由去年底起持續減持，當時持股逾18%。