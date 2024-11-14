moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指公司ESG評分 港股A股微降

標籤：經濟

【明報專訊】恒生指數公司昨日發布2024年ESG年度評估報告，港股整體表現持續優於A股，惟兩地市場的整體平均得分均按年微降，港股與A股得分差距亦按年略為擴大0.3分。

恒指成分股續表現優異

報告指出，評估涵蓋483隻香港上市恒生綜合指數成分股，以及1430隻恒生A股（可投資）指數中符合滬深港通北向交易資格的成分股。港股平均得分為52.5分，按年跌0.9分，為2017年以來最低，平均評級為「BBB+」（一般）。與評估範疇內港股公司相比，代表香港上市規模最大、流動性最強的82隻恒生指數成分股持續取得更優異的表現。按市值加權計算，平均獲得「A-」評級，其相應ESG得分為59分，與上年一致。港股與A股合計，ESG評級最高的40隻股票皆為港股，其中前10名平均評分較去年提高2.3分。

A股平均得分則連跌6年，報38.1，平均評級為「BB+」（有限度），其中ESG評級相對低的公司數目較多。但報告指出，以往獲得低評級的A股公司在今年評估中獲得較高分數的比例增加。目前有超過27%的公司獲得「BB+」評級，按年增加4個百分點，整體表現上揚。報告分析，原因為內地市場政策加強和實施更嚴格的監管，以及對可持續發展議題關注日益提升。

就行業而言，工業公司（尤其是在內地上市的工業公司）總體得分大幅提高，部分原因是由於證券交易所收緊披露要求。