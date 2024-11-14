匯豐亞太發行45億人幣熊貓債

熊貓債泛指非內地註冊公司，在內地債市發行的人民幣計價債券，2005年首次出現，匯豐亞太指熊貓債去年全年錄得94筆發行，總集資額為1545億元，創歷年新高，而今年首10個月則已錄得100筆發行，總集資額達到1780億元，即今年全年發行規模將打破去年紀錄。

匯豐亞太上次在2015年發行熊貓債，為首批境外金融機構發行人。內地評級機構中誠信對匯豐主體信用評級和是次債券信用等級均為最高的AAA級，匯豐中國擔任牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，這次熊貓債發行獲境內外投資者相當正面的回應，反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會，同時是次發行除顯示該行滿足全球客戶對人民幣的需求，並印證推動內地資本市場發展的決心，致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。