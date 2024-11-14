7-11母企研私有化 反制OK母公司收購

【明報專訊】7-11便利店的日本母企Seven & i Holdings（日：3382）昨證實，已收到創辦人之子、副社長伊藤順朗，與Seven & i 創始家族的資產管理公司伊藤興業所提出的不具法律約束力收購提案，並由獨立董事特別委員會進行審核，但Seven & i 未披露收購金額。彭博社此前引述知情人士稱，Seven & i 正研究透過管理層收購（Management Buyout, MBO）將公司私有化，以反制Circle K（OK便利店）加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）（加：ATD）提出的收購提案。
管理層收購是指企業管理層從金融機構或風投基金等取得資金，並從公開市場購入企業很大比例的股權，甚至全部股權，以達到控股程度。Seven & i 截至周三的市值為5.8萬億日圓（約2913億港元）。
彭博社消息稱，伊藤興業可能聯同現有投資者，以及伊藤忠商事，為MBO提供3萬億日圓（約1507億港元）的現金和股權。截至8月底，伊藤興業持有Seven & i 的8.16%股權，是Seven & i 最大股東。伊藤順朗個人則持有0.37%股權。至於伊藤忠商事，目前經營FamilyMart（全家便利店），是 7-11的競爭對手，任何交易都可能實現協同效應。
根據彭博社的消息，日本三大銀行——三菱日聯、三井住友及瑞穗也可能為今次MBO提供價值6萬億日圓的融資，使總收購規模達到9萬億日圓（約4521億港元），超越ACT在9月中提出的7萬億日圓（約3516億港元）收購提案。但ACT仍可能再次出價，又或在公開市場收集股票。
日本本土企業的MBO當中，規模最大的是大正製藥的7100億日圓。倘Seven & i完成MBO，將打破日本企業金額最高的MBO紀錄。