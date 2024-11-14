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FT：馬斯克助選成功 廣告商擬重返X討好新政府

【明報專訊】《金融時報》引述媒體行業及廣告業界的消息稱，隨着馬斯克助特朗普贏得大選，並將在新政府擔任重要角色，馬斯克旗下的社交媒體X將被視為「白宮傳播資訊的官方頻道」，部分廣告商正考慮重返X平台落廣告，以博取新政府好感，獲取更多商機。

市場營銷顧問公司AJL Advisory行政總裁Lou Paskalis表示，一些營銷人員可能會將支出重新分配給X作為「政治槓桿」，尤其是當他們正尋求政府合約。有廣告公司負責人指出，特朗普贏得大選，讓馬斯克可在面臨新政府限制的行業發揮影響力。

廣告商尋求政府合約

在美國大選前，馬斯克曾向博客主持Joe Rogan預言，倘若特朗普勝出，大多數針對X的抵制將會消失。馬斯克兩年前斥資440億美元購入現已改名為X的Twitter後，迪士尼、IBM 和蘋果等憂慮馬斯克對用戶的言論缺乏審查，停止向X落廣告。該平台收入大幅下降，一些投資者估計其目前估值降至不到100億美元。

將為特朗普政府掌管「政府效率部」（DOGE）的馬斯克在X表示，DOGE將在網上發布「所有行動」，以實現「最高的透明度」，例如將在網上徵詢公眾需要削減哪些政府開支，並設立排行榜，讓公眾投票選出最愚蠢的稅款支出。與「政府效率部」同名的狗狗幣（Dogecoin, DOGE），周二在幣安平台曾升穿0.43美元，創3年高位。

（綜合報道）

[國際金融]