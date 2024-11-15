moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人幣見3個月低 拖累恒指挫387點

【明報專訊】市場預期特朗普政策或推升美國通脹，限制明年聯儲局減息幅度，美匯指數再創1年新高。美匯呈強，一眾亞洲貨幣全線偏軟，人民幣昨跌至3個月低位，拖累港股、A股回吐壓力續增。恒指昨尾市曾跌逾400點，科網股跌幅更大，恒科指由10月初收市高位累跌近兩成，快觸及技術熊市分水嶺。

科指累跌近兩成 快進技術熊市

美匯昨晚一度升穿107，截至晚上約9時升越106.8，在岸人民幣報7.2425，下跌108點子（1元等於1萬點）或0.25%。人民銀行昨日將人民幣中間價調升25點子至7.1996，較市場預測的7.2325偏強329點子，幅度連續兩日處於8月以來最大。人行以中間價發出偏強信號，昨日人民幣貶幅小於亞太區內貨幣，截至晚上8時半，離岸人民幣報7.2537，下跌107點子或0.15%，小於美匯指數上升0.3%。

彭博社引述交易員指，昨日在岸市場客盤沽售人民幣結售匯基本均衡，未見中資大行明顯賣出美元支撐人幣匯率。人行或自8月後，再度在中間價定價重啟逆周期調節因子，渣打大中華區宏觀策略主管劉潔稱，中間價連續兩天強於預測，顯示人行已經加大管理力度，避免人民幣更多無序下跌。

人民幣下跌加劇恒指回吐壓力，恒指早段略高開後向下，收報19,435點，下跌387點。自周五人大常委會發布會前以來，5日累跌7.2%。國指昨收報6973點跌2.21%。科指昨下跌3.08%收報4318點，自10月初高位5386點累跌19.8%，接近20%的技術熊市邊緣。

第一上海首席策略師葉尚志表示，內地早前推出的回購再貸款等政策支持A股，港股跟隨上升，不過現時港股較受中美地緣政治因素影響，加上近日人民幣走弱，現時恒指交易區間，已回落至18,200點至20,500點水平，預期至12月舉行中央經濟工作會議或再推政策前，港股會繼續反覆調整。

此外，中國周三在沙特阿拉伯發行20億美元國債，分別為3年期和5年期，定價息率僅為同期美債孳息率加上1點子（1厘等於100點子）和3點子。渣打指交易廣受不同地區機構和專業投資者熱烈追捧，每個年期均獲逾200個投資者申購，總訂單簿接近400億美元，即約為發行額的20倍。彭博引述消息人士稱，部分強勁的需求來自中國內地投資者，因為內地利率下行，他們積極在環球尋找高息回報，而他們持有內地主權債更會有稅務減免。