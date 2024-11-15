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京東上季多賺24% 勝預期 稱舊換新政策帶動業績增長

【明報專訊】京東（9618）第三季收入及經調整純利均勝市場預期，收入為2603.87億元（人民幣，下同），按年增5.1%，經調整純利按年更升23.9%至131.74億元，勝市場預期的114億元。集團管理層表示，有信心實現經調整純利全年雙位數增長的目標，相信以舊換新政策長遠可繼續帶動京東業績增長。

有信心實現雙位數增長目標

京東首席執行官許冉指出，上季整體消費者信心回暖，帶動京東收入增長加速。內地政府陸續出台一系列的支持經濟及消費的政策，家電「以舊換新」已大範圍開展，對消費者情緒正面影響，京東通過供應鏈優勢覆蓋更多的消費者，亦成為消費者的首選平台。她續稱，京東9月家電和電腦的需求較7、8月有明顯提升，第三季整體銷售增速亦按月提高，相信政策效果未完全釋放，消費者需時了解政策內容，而短期產品受產能不足限制，品牌商亦需時擴大產能。此外，政府日前指明年將配合經濟社會發展目標實施更強勁的財政政策，包括擴大消費品、以舊換新產品及規模，可支持消費者信心，對零售及製造行業均有所受惠。她認為，以舊換新等政策不只是刺激短期消費，更重要的是起槓桿作用，帶動就業和增加居民收入，增強消費信心，對明年發展持謹慎樂觀的態度。

藉回購派息回報股東

許冉強調，隨着更多用戶選擇在京東換新，平台流量亦加速增長，將繼續提升其他類別的供應鏈能力，為用戶提供更好的購物體驗。她又指，京東今年專注提高用戶體驗，包括通過3P模式滿足用戶需求，第三季服裝品類亦取得雙位數增長，認為3P業務仍有較大提升空間，有信心業務增長較社會零售增長更快。京東首席財務官單甦表示，供應鏈效率帶動商品毛利率持續向上，加上3P業務佔比長線增長，可帶動利潤率持續提升，料今年經調整純利可達至雙位數增長的目標；長線利潤率增長目標將為高單位數，並通過回購、派息及強勁業績回報股東。

京東零售上季收入為2249.86億元，按年升6.1%，經營利潤為116.08億元，按年升5.5%；京東物流（2618）收入443.96億元，按年增6.6%，分部經營利潤錄20.86億元，按年增6.24倍。