moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

滬本月二手樓成交逾1.1萬宗

【明報專訊】內地救市政策，引爆了一線城市的二手樓市再度火熱，據內媒引述上海網上房地產數據指出，11月13日上海二手房成交套數為811套，11月以來成交量達11,325套。11月上海二手房創下今年以來單月成交量破萬最快紀錄。

安居客上海數據顯示，上海11月二手房成交突破1萬套所花費的時間僅為12天。截至11月12日，上海11月二手房成交總量已經達到10,514套。

分析：民企涉交付問題 成交仍跌

對於內地救市信號明確，但似乎民企內房與國企內房仍處冰火兩極，彭博行業研究房地產行業資深分析師孔令儀指出，10月數據反映國央企內房銷售按年回升20%以上，但民企仍然下跌，主要因大眾認為國央企在預售上有較強的交付能力，民企則在不同城市仍有保交樓問題，必須修復大眾對民企預售及交樓信心，否則救市措施只會帶動二手市場及國央企的銷售，銷售仍未復蘇下，進而影響爆雷民企的債務重組情况。

彭博料港樓市明年最多升10%

本港樓市方面，彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，彭博原預測今年樓價跌5%至10%，目前跌幅亦介乎此水平，料全年將跌5%；但自9月以來利率已下調半厘，當中包括匯豐意外帶頭在上周減0.25厘，兩年多以來首次見到租金回報高於借貸利率，認為此情况對投資需求及一般買家都有支持。

他續稱，若明年利率再下調，加上政府「撤辣」及高才通等政策，市場氣氛改善下，料明年樓價將回升5%至10%；成交量方面，料2025年一手成交可達1.8萬伙；二手成交則約4萬伙，氣氛再佳則可達5萬伙。

市場回暖下，黃智亮指出，發展商賣樓的價格可能傾向加價；雖然現時樓市庫存供應較多，約有兩萬伙已建好單位未售，連同潛在供應的近10萬伙，需時消化，但發展商可自行調節其重建計劃，放慢步伐，故未必再需急於平價推售。