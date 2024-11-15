滬本月二手樓成交逾1.1萬宗

安居客上海數據顯示，上海11月二手房成交突破1萬套所花費的時間僅為12天。截至11月12日，上海11月二手房成交總量已經達到10,514套。

分析：民企涉交付問題 成交仍跌

對於內地救市信號明確，但似乎民企內房與國企內房仍處冰火兩極，彭博行業研究房地產行業資深分析師孔令儀指出，10月數據反映國央企內房銷售按年回升20%以上，但民企仍然下跌，主要因大眾認為國央企在預售上有較強的交付能力，民企則在不同城市仍有保交樓問題，必須修復大眾對民企預售及交樓信心，否則救市措施只會帶動二手市場及國央企的銷售，銷售仍未復蘇下，進而影響爆雷民企的債務重組情况。

彭博料港樓市明年最多升10%

本港樓市方面，彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，彭博原預測今年樓價跌5%至10%，目前跌幅亦介乎此水平，料全年將跌5%；但自9月以來利率已下調半厘，當中包括匯豐意外帶頭在上周減0.25厘，兩年多以來首次見到租金回報高於借貸利率，認為此情况對投資需求及一般買家都有支持。

他續稱，若明年利率再下調，加上政府「撤辣」及高才通等政策，市場氣氛改善下，料明年樓價將回升5%至10%；成交量方面，料2025年一手成交可達1.8萬伙；二手成交則約4萬伙，氣氛再佳則可達5萬伙。

市場回暖下，黃智亮指出，發展商賣樓的價格可能傾向加價；雖然現時樓市庫存供應較多，約有兩萬伙已建好單位未售，連同潛在供應的近10萬伙，需時消化，但發展商可自行調節其重建計劃，放慢步伐，故未必再需急於平價推售。