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平醫派9.7元特別息 平保倘以股代息或觸發全購

【明報專訊】平安好醫生（1833）公布，董事會建議派發每股9.7港元特別股息，部分資金來自變更未動用集資所得款項。特別股息將以現金支付，合資格股東可選擇全部以新股份的形式收取特別股息。

母公司中國平安（2318）現時以間接全資附屬公司持股平醫39.41%，公告指平保可能會因選擇通過以股代息，導致持股比例增加公司經擴大已發行股本的2%以上，將作出強制全面要約。

平醫公告指出，若所有股東全部選擇建議的以股代息，所有股東的持股比例將保持不變，將不會觸發有關強制性全面要約。平醫預計，特別股息的支票及股票將不遲於明年1月24日寄發。為符合資格收取特別股息，股東過戶最後登記日期為下月9日。特別股息的建議決議案須獲得股東特別大會的批准，公司不保證將會觸發的強制性全面要約。

平醫同時公布變更招股所得款項用途，公司將82.76億元改為「營運資金及一般公司用途」，包括用於特別股息分派；至於用於進一步發展核心業務的未動用上市集資所得預算，由78.28億元削至5.45億元；用作潛在收購及海外拓展計劃的預算亦由15.38億元削至5.45億元。

平醫指出，預計潛在投資及收購的資金需求較為有限，核心業務對所得款項的依賴顯著減小。