美匯升穿107 日圓兌港元失5算 日資本外流加劇 日圓貶值壓力增

日本第三季經常帳盈餘為8.97萬億日圓（約4477億港元），卻被直接投資及證券組合的資金流出所抵消。美銀駐東京日圓策略主管山田修輔指出，直接投資與證券投資外流，抵消經常帳順差，「限制了日圓的潛在升幅」。他指出，由於經常帳盈餘有很大部分來自基本收入（primary income，包括提供勞動力、來自金融資產和租賃的回報），而這些資金往往在外國進行再投資，若只看經常帳戶餘額，將容易受到誤導。

28年來每季直接投資流出超流入

經常帳衡量國家的進出口、工資與投資回報等跨國資金流動。日本第三季的基本收入達到破紀錄的12.2萬億日圓（約6082億港元），當中大部分來自投資回報。這巨大的收益，抵消了日本的貨物與服務逆差，從而提升了經常帳順差。東海東京情報研究所指出，貿易逆差本身會引發日圓賣盤，以應對外匯需求，料這趨勢仍將持續。

證券投資的資金外流之際，日本亦缺乏外國直接投資（企業為開展日本業務而帶來的資金）。自1996年以來，幾乎每季流出日本的直接投資，都超過流入日本的直接投資。根據彭博社對國際貨幣基金組織（IMF）的數據分析，截至6月底，日本的未償外國直接投資，相當於日本GDP的8.3%，比例是全球二十大經濟體當中最低。日生基礎研究所指出，海外企業進入日本的門檻很高。對於在日本創業的海外公司，營商環境複雜，而且日本的增長率很低，市場不會擴大。

投資日股資金已對冲 不會推升日圓

過去20年，日本的潛在經濟增長停滯不前，為資本外流提供理據。儘管日本吸引了大量證券投資，其未清償餘額相當於日本GDP的90%，但這些資金已進行貨幣對冲，不會導致日圓升值。由於日本的利率遠低於其他經濟體，日圓疲軟帶來的套利交易，持續為海外投資者帶來收益。儘管今年9月的日圓套利交易平倉潮，曾推動日圓兌美元升穿140，漲至14個月高位，但至今已貶值約10%。

雖然日圓貶值，推動汽車等出口企業股價向上，但市場憂慮日本與美國長遠利率較高，企業支付的利息將會增加，令大市受壓。日經指數昨收市跌0.5%，連續3個交易日收跌。

日經指數跌0.5% 連跌3日

美元兌亞洲貨幣持續強勢，亦打擊亞洲股市的風險偏好，亞太市場昨普遍下跌。IG Asia策略師 Jun Rong Yeap指出，美元強勢可能是亞太股市的主要不利因素。

（綜合報道）

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