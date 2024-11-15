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串流媒體電影業務推動 迪士尼上財季多賺74%

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）包括Disney+、Hulu及ESPN+三大串流媒體平台的綜合串流媒體業務，連續第二個季度實現盈利。同時，Pixar製作的動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），以及漫威系列電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）全球賣座，推動迪士尼在截至9月底的第四財季收入按年增長6%至226億美元，純利按年增長74%至4.6億美元，無論收入或利潤均勝於預期，反映行政總裁艾格（Bob Iger）推動的削減支出，並提高主題樂園及串流媒體業務收費，有助於增加收入和利潤。

迪士尼預計，2025財年調整後盈利將實現「高個位數」百分比的增幅，高於分析師預期。迪士尼又預計2026和2027財年盈利將實現「雙位數」百分比的增長，是該公司罕有地提供長期的展望。該股早段股價急升一成。

料3財年盈利持續增長 股價早段飈一成

經過多年對串流媒體業務大力投資，迪士尼的直接面向消費者串流媒體業務，在第四財季營業利潤達3.21億美元，較第三財季4700億美元顯著增長。該業務已連續兩季按年扭虧為盈。 迪士尼第四財季新增了440萬核心Disney+ 訂戶，遠超分析師預測的90萬新訂戶。 不過由於價格上調，以及部分促銷活動到期，迪士尼警告12月季度的核心Disney+訂戶數量恐「輕微下降」。

今夏上映的《玩轉腦朋友2》全球票房收入達17億美元，成為有史以來票房最高的動畫電影。《死侍與狼人》的全球票房收入亦達13億美元，創「限制級」電影的票房紀錄。巨額票房助影片工作室業務按年扭虧為盈，季度營業利潤達3.16億美元，而去年同期虧損1.49億美元。

不過迪士尼傳統的有線電視業務繼續疲軟，相關收入按年跌6%。作為迪士尼利潤引擎的主題樂園業務亦失去動力，季度營業利潤按年跌6%。該業務在2024財年為迪士尼貢獻的營業利潤，相當於集團整體營業利潤的59%，較去年同期的70%顯著下滑。

（綜合報道）

[國際金融]