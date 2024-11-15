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滴滴港註冊「DIDI Food」所為何事？

【明報專訊】小琴近期留意到，內地「網約車」平台「滴滴（DIDI）」失驚無神成功喺香港註冊咗「DIDI Food」商標，類別都涉及餐館外賣和送餐的在線預訂服務等內容，難免令人聯想到繼美團（3690）旗下「Keeta」再有內地平台搶攻香港外賣市場。不過，據小琴向消息人士了解到，今次DIDI喺香港註冊幾個商標，係屬於公司正常營運及法律上嘅防禦措施，並唔係要喺香港開展任何新業務。

消息人士表示，其實DIDI喺香港只係經營「CALL的」服務，並且無論喺香港、內地、亞洲都無經營外賣，「DIDI Food」亦只係拉丁美洲幾個國家經營。小琴亦曾向DIDI查詢，公司未就此事回應。

事實上，唔少企業即使未開展業務，亦會搶先註冊商標，以確保公司權益、未來業務運作順暢等。雖然香港較少商標爭拗，不過內地就出現過唔少經典例子，好似美國知名運動品牌New Balance狀告搶註公司商標嘅「新百倫」；美國Air Jordan品牌亦狀告中國喬丹體育公司商標侵權；本地零售商CEC國際（0759）旗下的759阿信屋早年被內地人搶註商標，最終無法開展內地業務。

而且呢啲商標官司往往糾纏多年難以解決，既損害公司利益，亦有高昂嘅法律費用，所以不難理解今次DIDI嘅防禦措施。

香港外賣平台競爭非常激烈，在Keeta未攻港前，已有Uber Eats喺2021年底退出香港，而目前本港平台亦由Keeta、foodpanda及Deliveroo三分天下，相信若再有新參與者加入，搶佔市場亦會非常困難，DIDI在港提供「網約的」服務，市場競爭亦非常厲害，小琴認為集中精力發展老本行係明智之舉。

email: financepage@mingpao.com

[小琴密語]