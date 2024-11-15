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曼谷建屋成本漲 一手樓價升勢至明年

【明報專訊】今年第二季泰國整體住宅成交價量較首季回升，新盤價格穩中向好。泰國房地產資訊中心（REIC）指出，受建屋成本上升影響，第三季曼谷及周邊地區一手樓價續升，預期升勢將延續至明年，有望提升準買家在今年第四季入市的意欲，帶動整體樓市交投。

泰國今年第二季經濟按年增長2.3%，增速較首季的1.6%加快，當地樓市亦見回暖。據REIC數據，今年第二季泰國整體住宅成交量按年跌幅由今年第一季的按年跌13.8%，收窄至按年跌4.5%，按季計較今年第一季升19.3%至近8.7萬宗，期內住宅成交額同樣有所改善，第二季成交額跌幅由第一季按年跌13.4%，收窄至按年跌5.7%，按季則錄16.6%升幅至約2434億泰銖。泰國國有住宅銀行（GH Bank）監察員兼REIC代理主任威猜（Vichai Viratkapan）指出，次季泰國樓市按年計交投仍錄跌幅，可能是受到金融機構嚴批按揭貸款影響，但按季計市况已見改善，認為主要是受惠於當地政府於今年4月推出的刺激樓市措施。

金融機構嚴批按揭 次季樓市交投跌

樓價方面，今年第二季曼谷及周邊地區一手樓價指數按年升1.5%，按季升0.1%至131.6點，其中一手公寓樓價指數按年及按季均升1.2%至156.9點。近年地價、建築材料及工人薪酬等建築成本持續上升，加上新供應減少，予發展商提價空間，以轉嫁部分建築成本。

政府推置業優惠措施 或成入市誘因

根據REIC的數據，今年第二季曼谷及周邊地區的新推一手單位數量按年減少27.3%，至約1.6萬伙，但新推一手單位價值則大幅上升，按年大升43.8%。新盤總值大升的另一原因為，發展商有見於國內置業需求放緩，而調整商業策略，以建造高價住宅為主，以針對國內高購買力群體的置業需求，也導致新盤價格居高不下。

REIC報告指出，新盤價格升勢未止，今年第三季曼谷及周邊地區一手樓價指數持續上升，尤其是別墅及公寓，其中第三季曼谷及周邊地區一手公寓樓價指數按年升2.7%，按季亦升1.5%至159.2點，預測當地一手樓價升勢將延續至明年，鑑於明年樓價趨升的預期，加上政府為刺激樓市交投早前推出的置業優惠措施，或成國內準買家於第四季入市的誘因，意味年底前樓市交投有望提升。

海外買家半年購7280伙公寓 佔整體近14%

此外，海外買家對泰國住宅的需求，對當地樓市交投亦有一定支持。再參考REIC的數據，今年上半年海外買家購入的泰國公寓數目達7280個單位，佔期內泰國整體公寓成交量的13.6%，期內海外買家於泰國公寓市場的總成交額近328.9億泰銖，佔期內泰國整體公寓成交額的比重約24.6%；至於主要的海外買家，來自中國內地的買家今年上半年在泰國購入公寓數目達2872伙，總成交額達132億泰銖，繼續佔據榜首；緬甸買家緊隨其後，期內購入638個公寓單位，總成交額約32.4億泰銖；第三名為俄羅斯買家，購入567個公寓單位，總成交額約18.7億泰銖。

近年港人對泰國物業的需求有所增加，不少泰國新盤也選擇來港銷售，曼谷的Ideo Sukhumvit Rama 4是其中之一。該項目由Ananda Development發展，鄰近Phra Khanong BTS站，項目單幢樓高32層，合共提供642個1房至2房單位，面積介乎29.5至75平方米，屬永久業權，會所設備包括游泳池及健身房等，售價約由109萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]