政府發200億基建債 保底息3.5厘 可加碼至250億入場費1萬 11.26起開售

明報記者 歐陽偉昉

基建零售債可在二手市場買賣，將於12月17日發行，18日在港交所上市。市民可經配售銀行、證券行和中央結算公司認購，為了讓更多市民可以參與計劃，是次最高配發金額為每名投資者100萬元，即最多只能獲配發100手債券。若今次發債加碼至250億元，連同早前政府發行的銀債，政府將可透過零售債券從市民集資800億元。

倘加碼 政府今年從市民集資800億

與iBond及綠債不同，發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，為「合資格類別」基建項目融資或再融資，政府會每年公布募得資金的分配情况。當局舉例的基建項目，包括「建築物」類別的粉嶺新界東文化中心、「公路」類別的沙田T4號主幹路，以及「新市鎮及市區發展」類別的古洞北及粉嶺北地盤平整和基建建造工程，許懷志指以上僅為部分例子，資金投放會有一系列項目遴選審批機制。

美國進入減息周期，現時銀行大額3個月港元定期利率最高有3.7厘，不過大多僅為3.3厘或以下。聯席安排行中銀香港（2388）個金產品總經理周國昌表示，美國減息令短債更受歡迎，未來3年利率會漸漸下調，產品未來3年可鎖定3.5厘回報，相信對投資者吸引。他預期認購反應不錯，人數和金額會多於去年9月零售綠債的30萬人和300億元，建議可認購15手至20手。

分析：存息或降 基建債仍可考慮

不過若將資金轉為美元，部分銀行的3個月定期利率仍有4厘以上，另外特朗普當選美國總統，刺激美債孳息率上升，參照昨日券商報價，買入2027年9月到期美國國債孳息率可達4.29厘。凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，3.5厘利率對零售投資者並非相當吸引，不過銀行定期利率會因應美國減息下調，對於未滿60歲的市民，亦可以作為短年期資金配置的其中一部分。今次是繼9月發行銀債後，第二次發行基建零售債券，許懷志表示，加上銀債發行額，已完成今年度零售債券700億元發行計劃，故今年不會再推零售綠債，明年安排則會在《預算案》公布。政府在今年《預算案》公布，因應推展北部都會區及其他基建項目，計劃在24/25至28/29年度，每年發債約950億至1350億元。