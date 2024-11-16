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阿里上季經調整利潤跌9% 符預期 CFO：佣金率有提升空間 ADR較港低2%

【明報專訊】阿里巴巴（9988）截至今年9月底止第二財季業績大致合乎預期，經調整淨利潤按年下跌9.13%至365.18億元（人民幣，下同），與預期的364億元相若；收入錄得2365.03億元，按年上升5.21%，稍遜預期的2394.3億元。集團提到，上季佣金率（take rate）按年保持穩定，管理層指主要受商品服務費等新舉措帶動，中長線而言仍有上升空間。

明報記者 蕭嘉聰

阿里昨收市報87.2元，跌0.9%，績後ADR早段跌近3%，較港收市再跌2%。集團上季淨利潤為438.74億元，按年升58.36%，經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）則按年跌5.33%至405.61億元。

淘天上季收入989.9億 升1.4%

淘天集團上季收入約為989.94億元，按年升1.37%，客戶管理收入（CMR）按年增長2%，主要由於線上商品交易總額（GMV）增長，佣金率保持穩定。阿里首席財務官徐宏表示，佣金率穩定受數個因素帶動，包括商業化提升、上季收取0.6%軟件服務費及「全站推廣」進一步滲透，但仍有新商業化模式需時提升，因此有所抵消。他又指出，由市場平均表現來看，佣金率仍有提升空間，亦會關注商家的生意健康度，以確保平衡發展。他舉例，淘天為商家提供很多的減負、優惠措施及減輕生意成本，相信種種長線投資最終可轉化成更多交易。

淘天上季接入騰訊（0700）微信支付及京東物流（2618），集團指出，已見新交易用戶明顯增長，料對平台整體帶來顯著的增量效應。徐宏指出，合作需中長期投入及用戶增長策略配合，冀通過中長期的投入帶動用戶留存，匹配集團市場份額GMV的增量。他又指出，淘天仍處於投入期，將持續關注投資回報，料EBITA將出現波動。

阿里首席執行官吳泳銘透露，今年大型商家的雙11表現超過其預期，淘天亦針對會員投入優惠，長期而言可為品牌商家帶來生意增長，帶動平台的廣告預算開支，有利CMR表現。以舊換新方面，平台旗下品類錄得較好增長，相信未來有助商家及工廠去庫存，從而帶動新品研發等長期投入。

外電稱擬發50億美元債券

雲智能收入錄296.1億元，按年增7.1%，由公共雲業務的雙位數增長帶動，包括AI相關產品採用量的提升，令收入連續五個季度實現三位數增長。

此外，彭博引述消息人士指出，阿里擬發行約50億美元債券，最快將於本月發行，或包括美元債和人民幣債。阿里對上一次公開市場發行標準美元債為2021年，當時發行規模50億美元，分多種年期，暫未知今次是公開或非公開發行債券。