美議員擬推法案 比特幣回升

倡政府買100萬枚比特幣

虛幣價格急升，帶動多隻概念股表現，虛幣交易所Coinbase（美：COIN）升9.7%至305.85美元；Riot Platforms（美：RIOT）及MicroStrategy（美：MSTR）升逾4%。

比特幣價格今年來累升逾倍，外電報道，魯米斯擬明年推動比特幣法案，要求美國政府買入100萬枚比特幣，相當於比特幣目前總數近5%，建議可出售部分黃金儲備作買入比特幣，以免增加政府赤字。

虛幣價格經常大幅波動，上周五美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，單日曾跌逾4%至87,801美元。內媒引述虛擬貨幣衍生品數據分析平台CoinGlass數據指出，11月以來每日均有近20萬名比特幣投資者「爆倉」，爆倉總金額約5億美元（約39億港元）。報道又稱，比特幣比起其他資產有最鮮明的分歧及爭議，有人暴富亦有人出局。截至昨晚7時，CoinGlass數據顯示單日共有逾11.4萬人被爆倉，總金額3.08億美元。