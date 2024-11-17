美匯指數1周升1.65% 9月來最大單周升幅

芝加哥聯儲行長：利率將大降

作為按揭利率指標的美國10年期國債孳息率，在鮑威爾發言後曾升穿4.5厘，在4個月高位徘徊，收報4.44厘。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比稱，貨幣政策走向與總統大選結果無關，最終仍取決於經濟情况。他又稱，最近長債利率上升，主要是反映市場預期經濟表現將更強勁，亦可能反映聯儲局減息預期，認為未來12至18個月利率將「大幅」下降，重申當局不會改變推動通脹回落至2%的目標。

國際金價繼續下跌，紐約期金收市跌2.8美元或0.1%，每盎司報2570.1美元；現貨金每盎司報2564.09美元，跌0.17%，單周跌幅近4%。據彭博報道，特朗普當選後，降低市場對黃金的避險需求，基金經理對黃金看升押注降至3個多月以來最低水平。數據顯示，截至11月12日，對冲基金和其他大型投機者的淨多頭頭寸（net-long positions）減少11%，是14周以來最低水平。