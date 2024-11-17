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內地3航企上月客座率增逾5百分點

【明報專訊】內地三大航空公司中國國際航空（0753）、東方航空（0670）及南方航空（1055）公布10月份營運數據。當中顯示，在客運方面，以可用座公里計算，以國航投入運力最多，按年增14.5%；東航及南航的客運運力分別按年增長12.34%及8.73%。3家公司的客座率全部均按年升逾5個百分點。

國航投入運力最多 按年增14.5%

根據數據，3家航企中，平均客座率最高的為南航，達到86.72%，按年增5.57個百分點。東航及國航平均客座率分別達到84.55%及81.9%，按年增加5.57個百分點及5.1個百分點。

在月內東航按收入客公里去計算，所錄得客周轉量增幅最高，達到23.24%，已回復至疫情前2019年同期的114.83%。至於南航及國航分別錄得16.2%及22.1%。

南航貨運載運率52%

至於貨運方面，按可用貨運噸公里計算的運力投入，國航錄得增長幅度最大，達到20.3%。東航及南航分別按年增長5.54%及1.79%。至於按收入噸公里去計算的貨郵周轉率，國航錄得最大增長，按年增加35.5%，南航及東航分別按年增加6.67%及21.08%。若用貨運載運率去衡量，南航錄得比率達到51.96%為最高，按年增長2.29個百分點。國航及東航錄得37.3%及34.55%，分別按年增長4.2個及5.08個百分點。