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尼克遜施壓逆勢減息 致七十年代滯脹

【明報專訊】向美聯儲主席施壓、要求利率方針緊跟白宮意思的美國總統，特朗普絕非第一人。於1970年代，尼克遜為求角逐連任時經濟數據亮麗，要求美聯儲逆時勢減息，最終一度刺激經濟飛升，尼克遜亦順利當選，但逆勢減息也有份促成美國後來的滯脹。有經濟學者認為，美聯儲是服務公眾的長遠福祉，不應受政客一時念頭左右，尼克遜一事就是前車可鑑，結果是持續高通脹。

為求角逐連任時經濟數據亮麗

1970年代初美國通脹高企，1970及1971年全年通脹分別達5.7%及4.4%，惟時任總統尼克遜準備於1972年角逐連任，私下向美聯儲時任主席Arthur Burns施壓，要求大選前數月減息。Arthur Burns最終隨尼克遜意思減息，加上尼克遜同年實施90日工資及物價管制，並宣布美元與黃金脫鈎，有份造成1973至1975年的經濟衰退，以至1970年代的滯脹。尼克遜雖然於1972年連任總統，但兩年後還是因水門事件而下台。

聖路易斯聯邦儲備銀行在其網站解釋過美聯儲的獨立性與責任。該行指出，國際研究一致地顯示央行愈有高度獨立性，愈有效地維持穩定物價。該行又稱，如總統或國會成員不贊同美聯儲有關利率的決策，不可以此為由罷免美聯儲官員，正好突顯美聯儲的獨立性。美聯儲有其獨立性，也隨之有責任及透明度，如必須公開若干資訊，讓外界了解其決策，例子就有每次議息會議後，都要短期內公布會議摘要。

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