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薛偉傑：可攜式頭皮冷凍帽 助化療病人減輕脫髮

【明報專訊】約65%至99%癌症患者接受化療後，會受脫髮副作用困擾。現時主要應付方法是頭皮冷凍治療，在化療前、化療中或化療後，將頭皮置於冰冷溫度，可以令血管收縮，減少頭皮血液流量，減輕脫髮問題。但頭皮冷凍機十分昂貴和大型，還需要專業人員操作，實際上連醫院也未必有，治療收費高，一直未能廣泛應用。估計市場上現有頭皮冷凍機最廉宜售價約2萬歐元（約16.4萬港元）。

今年24歲的愛爾蘭產品設計師Olivia Humphreys表示，她母親2019年確診患癌，接受治療期間，她一直陪伴左右，親眼目睹了母親因為化療而引致脫髮的困擾。因此，她花幾年時間，研發出一款便攜式頭皮冷凍帽Athena，讓化療病人可以隨時隨地使用，包括在家中及往返醫院途中。

獲James Dyson設計大獎 料售價8200元

Olivia Humphreys稱，估計Athena量產後售價約1000歐元（約8207港元），而且容易使用，相對於現時需要在醫院等專門設施內由專業人員操作的頭皮冷凍機，這個替代方案可大幅提高成本效益和節省病人時間，又不會影響效果。她也憑Athena在今年的James Dyson設計大獎中獲得「國際醫學獎」。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]