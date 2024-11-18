三跑全開在即 空域管理待完善 民航處：開展灣區空域研究 探索採新導航技術

【明報專訊】香港國際機場三跑道系統將於本月28日啟用，目標透過增加跑道容量逐漸達至每小時處理102架航班升降次數。根據2011年機管局聘用的顧問研究報告，若要提升本港機場跑道容量，其中一項工作便是香港機場有需要與其他珠三角機場互相協調空域資源。隨着深圳機場三跑系統或最快於2026年初啟用，未來區內空域或更擠擁。有學者指出，疫情爆發令處理空域的迫切程度降低，惟隨着各機場逐漸增加跑道容量，問題或將重新浮現。
為協調珠三角區內各機場的空域資源，國家民航局、香港民航處和澳門民航局三方組成「珠江三角洲地區空中交通管理規劃與實施專題工作組」（下簡稱：「工作組」）。按民航處2017年匯報工作組工作進度時，已指與國家民航局達成不同協議，具體措施例如在香港與廣州兩個飛行情報區之間，將增設往來華東地區航道「M503」及相關新空管移交點「LELIM」，供來往港澳及華東地區的航班使用。另外，增設兩個新空管移交點「LANDA」、「TAMOT」及相關航道，供飛越香港降落廣州和深圳的航班使用。
惟自疫情爆發後，有關工作組的消息較少有聽聞。今年6月4日，工作組在珠海召開會議，討論粵港澳大灣區空域優化和流量管理的工作進展和成果、新導航技術應用可行研究，以及持續提升區域流量管理效率。本報向民航處查詢具體會實施的措施，民航處回覆稱，正開展粵港澳大灣區機場群空域規劃研究，包括空域規劃模擬工作、增設新移交點和相關航道的可行情况等交流及討論，而有關方面正積極研究中。另三方亦積極探索應用新導航技術，以推進大灣區空管運行的創新升級。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國稱：「如果開過會，即是已經有一些安排，如果這樣，應該是順利。」
中大航空政策研究中心主任袁志樂則認為，疫情爆發令處理空域問題的迫切性降低，但當航空業復蘇，不同機場跑道容量增加，空域問題很快浮現。「不同地區增加跑道容量未必一下子會用了全部，將慢慢增加使用率，例如即使香港三跑道年底使用，使用率也未必百分之百，可能開始60%至70%，與疫前相若，未必那麼快會影響空域問題，但長遠可能5至10年後情况或較嚴重。」
為了充分使用香港三跑容量，袁志樂認為除了香港與內地溝通外，亦有其他方法可提升每小時處理航班的能力，「溝通未必是最直接有效方法，因為我想各地區都希望有空域使用權。有幾個地方可以做的是，第一是空域容量取決空域管理效率，例如用一些比較先進的空域管制系統，可能每小時可容納航班會增多；另一是會否可以有統一管理機構，以管理整個珠三角空域，減少合作之間產生的問題，從而提升管理效率；第三是若可增加民用空域比例，容量即隨之上升。」他指出，若空域統一管理，可借鏡歐洲機場，因歐洲不同國家城市均有自己機場，而他們是統一管理空域，他稱：「技術上或效率上應會提升，我想可參考他們情况。」