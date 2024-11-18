三跑全開在即 空域管理待完善 民航處：開展灣區空域研究 探索採新導航技術

明報記者 黃志偉

為協調珠三角區內各機場的空域資源，國家民航局、香港民航處和澳門民航局三方組成「珠江三角洲地區空中交通管理規劃與實施專題工作組」（下簡稱：「工作組」）。按民航處2017年匯報工作組工作進度時，已指與國家民航局達成不同協議，具體措施例如在香港與廣州兩個飛行情報區之間，將增設往來華東地區航道「M503」及相關新空管移交點「LELIM」，供來往港澳及華東地區的航班使用。另外，增設兩個新空管移交點「LANDA」、「TAMOT」及相關航道，供飛越香港降落廣州和深圳的航班使用。

疫後區內機場增跑道容量 空域問題或浮現

惟自疫情爆發後，有關工作組的消息較少有聽聞。今年6月4日，工作組在珠海召開會議，討論粵港澳大灣區空域優化和流量管理的工作進展和成果、新導航技術應用可行研究，以及持續提升區域流量管理效率。本報向民航處查詢具體會實施的措施，民航處回覆稱，正開展粵港澳大灣區機場群空域規劃研究，包括空域規劃模擬工作、增設新移交點和相關航道的可行情况等交流及討論，而有關方面正積極研究中。另三方亦積極探索應用新導航技術，以推進大灣區空管運行的創新升級。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國稱：「如果開過會，即是已經有一些安排，如果這樣，應該是順利。」

中大航空政策研究中心主任袁志樂則認為，疫情爆發令處理空域問題的迫切性降低，但當航空業復蘇，不同機場跑道容量增加，空域問題很快浮現。「不同地區增加跑道容量未必一下子會用了全部，將慢慢增加使用率，例如即使香港三跑道年底使用，使用率也未必百分之百，可能開始60%至70%，與疫前相若，未必那麼快會影響空域問題，但長遠可能5至10年後情况或較嚴重。」

學者倡珠三角空域統一管理增效率

為了充分使用香港三跑容量，袁志樂認為除了香港與內地溝通外，亦有其他方法可提升每小時處理航班的能力，「溝通未必是最直接有效方法，因為我想各地區都希望有空域使用權。有幾個地方可以做的是，第一是空域容量取決空域管理效率，例如用一些比較先進的空域管制系統，可能每小時可容納航班會增多；另一是會否可以有統一管理機構，以管理整個珠三角空域，減少合作之間產生的問題，從而提升管理效率；第三是若可增加民用空域比例，容量即隨之上升。」他指出，若空域統一管理，可借鏡歐洲機場，因歐洲不同國家城市均有自己機場，而他們是統一管理空域，他稱：「技術上或效率上應會提升，我想可參考他們情况。」