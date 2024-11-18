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助跑道最高容量由每小時69班增至72班

標籤：經濟

【明報專訊】建設預算約1415億元的三跑系統，項目主要包括建造第三跑道及重新配置中跑道、擴建二號客運大樓（T2），以及興建新旅客捷運系統和高速行李處理系統，料每小時可分別接載最多1.08萬旅客人次，以及處理9600件行李。至於T2因機場客運量未恢復至疫情前水平，機管局選擇明年底才啟用。

按民航處資料顯示，當三跑系統投入運作後，跑道最高容量可由兩跑時期的每小時69班，即時提升至72班，至明年更可達73班。

跑道方面，根據民航處資料顯示，於2022年重新編配為北跑道的第三跑道，用作航機降落，而南跑道用作起飛，但貨運航機及政府飛行服務隊的飛機亦會使用南跑道降落。隨着機場於2020年11月5日就抵港航班實施優化尾流紊流間隔（即飛機之間最小安全間隔），自2021年3月起雙跑道容量增至每小時69班。

至於本月底重新編配的中跑道啟用後，按照機管局聘請的顧問研究，若將三跑容量提升至每小時102班，北跑道將續用於飛機降落，中跑道用於飛機起飛，南跑道則採取混合升降模式。從民航處公開數據可見，其預計三跑啟用後的航班冬季時間表（每年10月最後周日至翌年3月最後周末），早上11時最繁忙可容許72架飛機升降。明年夏季時間表（每年3月最後周日至10月最後周末）跑道容量亦逐步提高，有更多時段可達70至73架次升降，例如明年7月1日至10月25日的時間表上，早上8時至晚上8時都能維持每小時約70架升降的水平。

然而，能否再進一步提升至最理想的目標每小時102班仍有待觀察。首先從香港機場的航空公司數量和飛機升降次數來看，根據機管局2023/24年報，截至今年3月底止機場共有119家航空公司，為疫情前2019年同期約九成；今年9月飛機升降量為2.96萬架，亦只是2019年同期約九成。

學者：有更多時段予廉航來港

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為，香港機場廉航發展較其他亞洲機場滯後，相信三跑道投入後有更多時段予廉航選擇往來香港，但長途航線因經濟環境而未必短時間會增加，「香港有沒有三跑對他們（航空公司）來說不是主要的考慮因素，大家也知道英國航空都減少了航班，他一早知香港有三跑，但都減少航班」。