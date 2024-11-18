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深圳建三跑谷長途航線 與港機場添競爭

【明報專訊】除了香港國際機場今年啟用三跑系統外，深圳寶安機場三跑道項目或計劃最快於2026年初啟用。有學者認為，珠三角洲主要機場在短途國際航線已全面競爭，在長途航線上競爭亦不斷加劇。

最接近香港機場的深圳寶安機場，近年客運量逐步恢復。今年首9個月客運量按年升18.5%至4522.91萬人次，已超越2019年同期的3934.67萬人次；當中，國際及地區旅客吞吐量按年增逾1.3倍至375.87萬人次。同時，今年首9個月飛機升降量按年升10.1%至31.64萬架次，亦超過疫情前同期的27.46萬架次。

另外，根據深圳市交通運輸局公布，今年以來深圳機場新開及加密墨西哥城、布達佩斯等19條國際航線。該公告提及，民航2024年冬春航季航班計劃於今年10月27日正式執行，除深圳往來卡塔爾首都多哈航線之外，季內亦新開及加密國內外逾20條航線。深圳市交通運輸局預計，今航季（10月最後周日至翌年3月最後周末）深圳機場國際客運業務將進一步恢復，每周國際及地區客運計劃航班逾800架次。11月，深圳機場計劃新開深圳往來西班牙馬德里國際客運航線。

按本報於今年6月時統計，若單計海外航點數量，香港機場超過100個，廣州白雲機場約90個，深圳機場超過40個，但過去一年廣、深新增國際航點中，有最少10個是香港沒有直航。

學者：港須開拓更多航空協議

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國指出，深圳機場已開啟多條國際長途航線，例如近期深圳開啟了到墨西哥直航線，反而香港沒有直航。他認為，香港政府有需要與其他國家地區拓展更多航空協議；同時現時個別國家的航權協議中，運力使用已飽和，例如法國、印度、印尼等，有需要進一步拓展。他又提到，隨着中美關係緊張，兩地交流或逐漸減少，或將影響經香港往返中美兩地的轉機客數目。