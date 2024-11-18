恒生中環總行設智能櫃位 處理60%一般服務

採「Come to You」服務模式

記者昨日前往參觀，提供一般銀行服務的1樓銀行大堂設有兩個分流櫃台，每個櫃台有兩名職員。客戶向職員表明所需要的銀行服務後，便掃描電子票號上的二維碼（QR code），隨後選擇智能櫃位區的座椅並掃描座椅上的二維碼完成配對。透過定位，職員可確認客戶座位並前往協助他們在智能櫃位完成銀行服務或交易。這種服務模式被稱為「Come to You」，是此次翻新的主要特色之一。

據職員介紹，智能櫃位區可處理60%的一般銀行服務，包括現金存款、外匯兌換、開立定期存款和轉帳等交易。此外，銀行仍保留傳統櫃位區和個人化理財服務區，滿足不同客戶需求。

擬明年進一步覆蓋20分行

李樺倫向記者表示，智能櫃位深受客戶歡迎，今年首三季，分行近四成現金交易經智能櫃位處理，總額近26億元；平均等候時間亦縮短一半至約10分鐘。她稱，計劃明年進一步覆蓋至20間分行，但未必所有分行均可設置智能櫃位區，因要視乎相關分行的營運規模及實際情况。她又透露，今年首三季新吸納的100萬元以上富裕客戶數目錄得一倍增長。

此外，該行3樓的優越理財中心主要翻新了外觀，例如採用竹林主題，並以綠色為主調。而第二階段工程，包括地庫的跨境財富管理中心及3樓花園，預計將於明年第二季竣工。