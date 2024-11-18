唐家成：互聯互通發展全無限制 逐步推動南向雙櫃台ETF擴容 冀助投資者對冲風險

明報記者 陳偉燊

互聯互通進入10周年這個里程碑兼大日子，唐家成指出：「香港成為內地與國際市場之間的橋樑，（互聯互通）成為基礎設施，重要性難以被取代，亦對國家重要。」他還說：「港人應為此自豪。香港市場亦可藉此吸引更多高新質素的內地和全球企業過來。」他相信，外國投資者會很有興趣藉互聯互通進入內地市場。

當年與中證監飯敘後 商討一晚達共識

互聯互通推出以來成績斐然，截至今年9月，單是滬深港股通加起來，已經錄得177萬億元人民幣交投，內地投資者經過港股通持倉的總值，高達3.3萬億港元。境外投資者通過滬深股通的A股持倉總值，亦達2.4萬億元人民幣。

至於日均成交額方面，根據港交所的數據，港股通的成交額由2014年時的9.3億港元，增加至今年10月的449億港元（買賣盤分別計算）；滬深股通方面，則由2014年日均的56億元人民幣，增至今年10月份的1395億元人民幣（見圖）。

但是在推動互聯互通時非全無挑戰。唐家成稱，在當年時任國家總理李克強提出要實現互聯互通，有很大的壓力去推動下，卻面對內地與香港兩地不同上市規則。在打開雙方話匣子時，他回憶說：「當時要趁和中證監大班同事藉研討會的機會，聯同證監會時任行政總裁歐達禮等一同飯敘營造良好氣氛，之後大家便在房間內經過一晚進一步商討，達成共識及諒解備忘錄。」當中確定了港人在北向通參與A股若涉犯規，便使用內地的上市規則規管，反之內地投資者在港買賣時犯規，香港的上市規則便適用，做到「一國兩制」。雙方亦確定在遇到緊急情况時可以更新及交換意見。最終兩地監管機構形成共識，互聯互通水到渠成。

隨着時間推移，唐家成認為，互聯互通還可進一步加大範圍，例如新股通。但是他認為，目前宜集中按步伐去逐一推動如ETF擴容、南向雙櫃枱、房託等項目，不宜一次過做太多事情導致鬆散及失效。長遠他們的發展並無限制，例如可發展成風險管理中心，當中互換通用作處理利率風險便是一例。他認為：「如外國投資者可為在港的H股做對冲，在內地可對冲在港的投資，又可幫助內地投資者對冲海外的投資，互聯互通絕對可以做到。」

稱港股成交曾逾6000億 反映市場有深度

互聯互通推出後，唐家成不諱言曾經試過和倫敦探討並擬發展，最終做不到。他卻強調，香港的位置始終沒有人做得到，反而更應要鞏固優勢，加大活力去令互聯互通成功，連接世界各地。他相信，近幾個月港股曾經有3日成交達4000億至逾6000億元不等，顯示市場有深度，加上幾家新股上市後股價上升，隨後市場有上有落，有望繼續吸引投資者參與。

[互聯互通10周年]