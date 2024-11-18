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星展：港財管業務全年收入料增雙位數

【明報專訊】環球主要央行啟動減息，雖然不利銀行淨息差，但推動客戶投資需求，星展集團今年首3季財富管理業務手續費收入按年上升52%， 創歷來新高。星展香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安傑（Ajay Mathur）表示，期內香港財富管理業務增速與集團大致相似，主要由股票結構性產品、債券等固定收入，以及外匯帶動，本港財富管理業務收入全年料會有雙位數增長。

對承按業務小心 確保產生盈利

毛安傑認為美國通脹會保持較高水平，明年美國減息速度料少於現時市場預期，而雖然利率維持下行趨勢，不過該行在過去數年建立很強的財富管理業務，今年財富管理收入增長抵消利率下跌的影響，該行未來數季已預期好應對利率下行衝擊。他指美股近期表現理想，亦會帶動外匯收入，看好財富管理業務在年內餘下時間將持續強勁。

自9月以來本港銀行兩度下調港元最優惠利率（P）合計0.5厘，毛安傑指雖然息率對按揭有重大影響，但市場氣氛也同等重要，一二手樓市交投在9月首次減息後有所改善，但認為相關影響已經完結，未見減息為該行帶來大量按揭活動，整體市場亦較平靜。他們對承造按揭業務相當小心，確保按息能保證為銀行產生盈利。

此外，星展香港與銀聯國際推出多幣種扣帳卡，為銀聯首張相關產品，支援14種貨幣以戶口存款直接支付，除了熱門的港元、人民幣、美元、英鎊、歐元、瑞士法郎、日圓、澳元、新西蘭元、加拿大元、新加坡元，亦包括丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗。

現時本港多間銀行已推出由其他發卡機構發行的多幣種扣帳卡，銀聯國際總監兼香港分公司總經理李鵬林表示，新卡是目前市場上支援最多幣種，可給客戶更多選擇，它們在內地、日本、韓國等港人旅遊熱點長年提供優惠，相信會有相當競爭力。

另一方面，港人在內地使用微信、支付寶相當普遍，他認為香港客戶有多樣化需求，例如偏好使用信用卡、拍卡等，銀聯除了傳統卡機網絡，也有二維碼、非接觸式支付，今年有不錯的增長，只要提供最能滿足客戶需求產品，相信客戶便會選用。