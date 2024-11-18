華納兄弟：Max逐步引入更多亞洲內容

明日台港東南亞推出

香港現時有不同網絡影片串流平台，例如Netflix、Disney+、Apple TV+，以及俗稱「黃Viu」和myTV SUPER等本地薑。James Gibbons認為，Max將多個熱門且受觀眾歡迎的節目、電影匯集在同一平台上，例如HBO原創系列、Max 原創內容、DC Studios、派拉蒙（Paramount）、NBC環球（NBC Universal）等所製作的內容。「這些獨特內容只能在 Max體驗到，這也是我們與其他平台最大的不同之處。」

港覓合作伙伴 仍待敲定部分細節

同時，Max在亞洲各地已與許多付費電視、電訊商等建立了合作，觀眾可通過多種渠道很輕易找到Max的服務。至於香港地區的合作伙伴，他指目前仍在敲定部分細節，未來將適時公布。

Max早前公布在香港有兩個訂閱模式，一是標準方案，月費為78元，年費是780元，服務包括可同時使用兩部裝置觀看、全高清影片解析度、跨裝置觀看功能，以及下載多達30套影片。另一是高級方案，每月98元，年費是980元，與標準方案提供的服務不同之處，是高級方案可同時使用4部裝置觀看、4K UHD和Dolby Atmos（按影片而定），以及下載多達100套影片。