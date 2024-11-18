瑞士隆奧：特朗普撐「美國優先」 關稅率或二戰後最高

特朗普今年中競選美國總統時曾表示，上台後對大部分外國產品徵收10%至20%關稅，對中國產品徵收關稅稅率更會高達60%。瑞士隆奧首席經濟師Samy Chaar指出，加徵關稅明顯便是「美國優先」（America First）政策，這對美國而非其他國家有利。

藉加關稅逼其他國家增美國貨入口

根據Chaar的分析，假如特朗普全面實行上述加徵關稅的承諾，美國入口商品有效稅率將升至15%至20%，即使升幅比較溫和，該有效稅率仍可能會升至近10%，屬1945年第二次世界大戰結束以來最高（見圖3）。

Chaar相信，特朗普是以大幅加徵關稅為由，要求其他國家向美國入口更多產品，Chaar期待雙方能就此達成協議，否則若美國真的向其他國家大幅加徵關稅，對美國以至全球經濟均會帶來不利影響。

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