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自動執藥機釋放院舍護士時間

【明報專訊】很多長者和長期病患者每日都需要服食多種藥丸，但每日幾次、每次組合和分量都不盡相同。院舍為了避免院友自行服藥時出錯，通常都要當值護士用上很多時間去人手執藥和核對，卻壓縮了護士原來的護理工作。為了釋放護士的時間，有非牟利機構旗下院舍在幾年前開始轉用自動執藥機，至今效果理想，吸引同業參觀取經。

明報記者 薛偉傑

攝影 鍾林枝

東華三院副主管（社會服務）袁漢林表示，他們2017年開始籌備，在香港仔東華三院賽馬會復康中心引入自動執藥機（又稱「自動配藥機」）和自動核藥機，2018年逐步推行，以減少人手執藥時間和壓力。

當時有這個決定，有兩個原因。第一，因為有感人手執藥和核對實在太勞力密集，不應該佔據護士那麼多當值時間。以上述東華三院賽馬會復康中心為例，一共居住千餘個院友（700多名殘疾人士和約360名視障長者），分成18個單位。平均每個單位居住近60個院友，早晚兩更每更有兩個護士當值。由於每個院友每日大約要吃4次藥，以往每個單位每日大約需要一個護士用上3至4小時去人手執藥（大約60 x 4 = 240包），之後需要另一個護士用上3至4小時去人手核對。

袁漢林強調，護士主要工作應是照顧院友護理需要，包括為部分院友做日常基本檢查等。况且，人手執藥時間長，若其間有院友表示不適，又或者有醫生或家屬打電話來，與護士討論某些院友病情，會否令正在執藥的護士分心？以往亦確實曾經出現極少數執錯藥的情形，在核對或派藥時發現和糾正了，但仍然不是最理想的。

日韓相關技術成熟 港公院引進同類設備

第二，日本和韓國早已大規模用機器來自動化執藥和核對，相關技術相當成熟和穩定。在2003年他到日本考察時，發覺當地安老院舍已正在使用自動執藥機。到2006年，香港伊利沙伯醫院亦開始使用韓國JVM公司同類設備。所以，他們在2017年獲得東華三院董事們同意捐款支持後，就公開招標，結果由JVM公司香港代理商得信醫療有限公司中標。

當時全程參與推行計劃、現時在東華三院小欖峻庭院舍擔任副院長的伍九嫺回憶稱，為確保由人手執藥平穩過渡至機器執藥，讓員工熟習有關流程，在2018年先從東華三院賽馬會復康中心18個單位選出6個作為先導單位，每個先導單位最初先將約三分之一院友（約20人）的藥物改由機器執藥和核對，之後逐步提高使用機器比例。用了近兩年來全面推行，其間該院舍中央藥管處需要增聘小量配藥員，來負責操作自動執藥機和自動配藥機。

全面推行機器執藥和核對後，護士每次派藥時，仍然需要使用平板電腦，跟每名院友再核對5項資料（姓名、時段、服用藥物、服用分量、服用方法等），守住最後一關。

整體來說，每個單位早晚兩更每更約可以釋放出「半個護士」（相當於25%人手）來加強護理工作，尤其是照顧殘疾院友等。

袁漢林表示，自從該院舍成功轉用自動化機器來執藥後，本地很多安老和殘疾人士院舍都派人來參觀取經。社署近年亦決定，將這類設備納入「樂齡及康復創科應用基金」核准項目內，院舍採購這類設備時，可以申請資助。伍九嫺表示，同屬東華三院旗下、今年2月開始接收院友的小欖峻庭院舍，亦已使用JVM兩套同類設備，其中一套為最新型號。

新型號改良AI核對程序 降誤報機率

兩者分別是舊型號是在藥丸入袋後，才以人工智能（AI）技術核對是否正確；由於膠袋遮蓋，多少會有一些誤報（False Alarm）。最新型號是在挑選出藥丸後就核對，正確才入袋；由於沒有膠袋遮蓋，出現誤報的機率更低。

但袁漢林指出，現時兩個院舍的員工還需要用人手將院友的藥單重新輸入電腦，才可以讓JVM設備運作。他希望，兩個院舍電腦系統將來可以對接醫管局，直接取得電子藥單，省卻人手重新輸入工序。此外，他希望，政府官員近期討論社區藥房真正推行時，也會採用這類設備。

[新經濟新天地]