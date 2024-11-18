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溫傑：CWT業務穩健 未來拓海南等地

【明報專訊】CWT（0521）於2017年收購CWT PTE集團，旗下共有4個業務分部，包括物流服務，包括倉儲、運輸、貨運及貨物拼裝、供應鏈管理服務；商品貿易，包括以銅、鉛、鋅等有色金屬為主的大宗商品實物貿易及供應鏈管理；工程服務，包括設施、車輛及設備管理與維護、工程產品供應及安裝、物業管理，以及物流物業的設計與建造；金融服務，提供金融經紀服務及資產管理服務。以收入計，商品貿易佔總收入最高比重，達八成以上；惟以除稅前盈利計，則以物流服務及金融服務佔比最大，分別佔約41%及46%。

今年上半年集團收入202.3億元，較2023年同期159.3億元大幅增加；期內淨溢利1.36億元，按年跌13.4%。根據管理層表示，淨溢利減少主要受兩項因素拖累，首先是利息成本增加，部分金屬交貨周期延長，拖累商品貿易部門，此情况在美元降息後有望改善。另外，商品物流部門內可可豆及咖啡豆等商品價格顯著波動及供應限制，都令業績受影響。總體而言，雖然盈利回落，但各分部業務持續穩健，考慮到宏觀因素及行業情况，業績符合預期。

以盈利佔比較大的物流及金融分部為例，前者面對市場需求保持低迷，惟上半年收入由去年24.0億元，增加8.3%至今年25.9億元。隨着倉儲及綜合物流實現倉庫充分利用及租金提升，此分部期內的除稅前溢利由去年9735萬元增加10.3%至今年1.07億元。

展望未來，管理層表示，戰略重心包括進一步提升效率、優化產能、探索新收入渠道，並投資於科技，實現物流運營的可持續發展。

至於金融服務分部，本來利率上升令利息收入增加，可惜相關利好因素被美國衍生工具業務疲弱所抵消，期內除稅前溢利降15%至今年上半年1.21億元。根據資料，集團過去10年均為芝加哥商品交易所的結算會員，基於其同時於其他幾大全球交易所穩定的現有結算量，集團正處於成為洲際交易所結算會員的過程中。隨着入會流程預期於今年年底前完成，可望優化向客戶提供的服務。

由2020年至2023年COVID-19期間，全球經濟受到嚴重打擊，集團仍然持續盈利，保持財務穩健，於2024年上半年的負債比率為22.6%，2023年底為27.1%。由2021年至2024年上半年，集團保持正現金流，在國際形勢不斷變化的情况下，集團憑藉靈活營運策略及經驗，克服了各種挑戰，從而取得出色表現。

值得一提的是，海南自由貿易港是目前全球開放形態最高的港口之一，愈來愈多的全球企業在海南省設立地區總部或分支機構。集團將繼續通過多種方式探索海南自由貿易港及東南亞國家的商機，例如與當地業務伙伴建立戰略合作及合營企業等。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]