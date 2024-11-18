袁國守：中央或預留兩手 港股年底前料區間上落

港股走軟，有分析歸咎於特朗普當選美國總統，開始提名的內閣成員多對中國不友善，中美緊張關係可能進一步惡化，港股難置身事外。同時，特朗普上任後，由於政策上的改變，美國息口走向變得較難預測，一旦美元持續強勢、人民幣貶值，亦不利港股表現。

另有分析認為，國際形勢有變，基於「敵不動我不動」的博弈下，中央會預留兩手，待特朗普正式上場後才再「出招」，所以短期不宜過分憧憬再有大規模刺激經濟措施出台，估計恒指年底前較大機會在19,000點至21,000點上落。

不過，今期封面故事主角瑞銀全球金融市場部中國主管房東明認為，中國股市9月下旬至10月上旬急升後，過去一個多月回吐屬正常，期待隨着內地更多穩增長政策出台，經濟數據及企業盈利料改善，可以帶動中國股市再展升浪，他的見解值得細聽。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]