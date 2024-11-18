摩根大通亞洲：憧憬今天業績 小米購28968

【明報專訊】小米（1810）今天（18日）公布第三季度業績。彭博綜合市場預測，小米第三季度銷售額按年增長逾20%，市場料在電動車交付量增加下，相關收入或成增長動力，另外投資者亦留意內地家電補貼政策對小米物聯網業務的刺激有多大。小米股價上周五於28元爭持。如投資者希望部署業績，預期小米將繼續上行可留意小米購（28968），行使價40.05元，實際槓桿5.2倍，2025年6月2日到期。如看淡正股後市可參考小米沽（28894），行使價23.33元，實際槓桿4.2倍，2025年5月13日到期。
吉利上周五股價曾急挫10%，一度低見12.5元，收報13.16元，連跌5個交易日。如投資者準備把握反彈機可留意吉利購（28730），行使價15.82元，實際槓桿4.9倍，2025年4月22日到期。追沽可參考吉利沽（28766），行使價9.67元，實際槓桿3.2倍，2025年6月20日到期。
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