陳永傑：特朗普主張低息 有利港樓

美國自2022年3月啟動加息周期，14個月內10次加息，將利率從接近零提高至5厘至5.25厘。

美國現已進入減息周期，本月再減息0.25厘，本港亦跟隨減息。筆者認為，特朗普會繼續維持低息政策，將帶動資金流向其他市場，有利本港樓市。回顧特朗普上一個任期，中原城市領先指數升近兩成；其間一、二手市場錄24.9萬宗買賣登記。至於拜登自2021年1月上任至今，本港樓市受到美國加息打擊而累跌逾兩成，成交量不足18萬宗，第三季負資產數量增至逾4萬宗；上月發表的《施政報告》推出多項利好樓市政策，中央的政策組合拳發出積極信號，即時提振市場信心。踏入第四季，本港樓市氣氛好轉，樓價止跌回穩。

另一方面，近年租金升勢強勁，租金回報率與美國債息的差距收窄至1厘，預示樓價重拾上升動力。目前中原城市租金回報率升至3.4厘，美國10年期債息則為4.4厘。當回報率高於債息，代表供平過租來臨。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]