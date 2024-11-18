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陳永傑：特朗普主張低息 有利港樓

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國大選後，相信新總統的對華政策，以及對息口走勢的睇法，最受香港業界關注。如今特朗普當選，翻看其上一個任期內，香港樓市表現着實不差。特朗普上台對中國影響最大的就是關稅及科技限制，儘管市場憂慮中美貿易戰即將重燃，但特朗普一直主張低利率政策，他在任內曾多次呼籲聯儲局減息，以支持經濟及股市。翻查紀錄，特朗普在任期間，即2017年1月至2021年1月，美國聯邦基金利率曾近乎零息，通脹亦較穩定，介乎1.4%至2.5%。拜登上場後，在疫情及俄烏衝突阻礙供應鏈下，美國通脹推高至逾9%，迫使聯儲局加息。

美國自2022年3月啟動加息周期，14個月內10次加息，將利率從接近零提高至5厘至5.25厘。

美國現已進入減息周期，本月再減息0.25厘，本港亦跟隨減息。筆者認為，特朗普會繼續維持低息政策，將帶動資金流向其他市場，有利本港樓市。回顧特朗普上一個任期，中原城市領先指數升近兩成；其間一、二手市場錄24.9萬宗買賣登記。至於拜登自2021年1月上任至今，本港樓市受到美國加息打擊而累跌逾兩成，成交量不足18萬宗，第三季負資產數量增至逾4萬宗；上月發表的《施政報告》推出多項利好樓市政策，中央的政策組合拳發出積極信號，即時提振市場信心。踏入第四季，本港樓市氣氛好轉，樓價止跌回穩。

另一方面，近年租金升勢強勁，租金回報率與美國債息的差距收窄至1厘，預示樓價重拾上升動力。目前中原城市租金回報率升至3.4厘，美國10年期債息則為4.4厘。當回報率高於債息，代表供平過租來臨。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]