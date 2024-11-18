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廖偉強：人才落戶增需求 樓市觸底反彈

標籤：廖偉強

【明報專訊】筆者和朋友都發現，近月街上人流多了，尤其是周五下班後，以及周末假日，在街上周圍都遇上「塞車」，食肆和商場也比年初時擠擁了，熱門食肆更往往要輪候一段時間。此情此境，也反映了經濟確實開始有起色，這是很多人都看得到，但無奈的是未必每個人都可以感受得到。

筆者相信眼前的變化，確實是復蘇的一大表徵。繁忙時間及周末前「塞車」，已是近幾個月的「慣例」，旺區及遊客區經常人頭湧湧，車水馬龍，也證明晚上的消費市道回暖起來。

此外，近期遊客數量亦開始回升，香港零售及飲食業也受益，還有很多內地品牌、不同菜式及不同經營模式的食肆，這兩年相繼進駐。除了給香港人帶來新鮮感之外，亦讓港商了解一下內地品牌的經營模式，從危機和競爭中學習。另外一個角度去看，如日後能夠融合人家的經營模式、學習，加以變革，港商競爭力也會有進步。人才流入，也反映了經濟並不如很多人所想般差。外來人才落戶香港，當然對這座都市有信心，願意與家人一同來開展新生活。這兩年政府積極輸入不同類別的人才，最近，七屆世界冠軍、英國桌球天王奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」來香港定居及發展。奧蘇利雲大讚香港稅率低，文化及美食都非常好，加上喜歡在香港行山，天王級優才的讚譽，也會是不少人才的由衷想法。

其實，近期樓市的人流也在變化，不論是新盤市場人氣，還是二手市場睇樓人流，都與第三季時截然不同。當然，兩度減息，加上《施政報告》及中央救市等利好消息，推動樓市交投急增，也顯示出樓市已觸底反彈過來。隨着更多人才落戶香港，住屋需求將有增無減，樓市當然也會得益。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]