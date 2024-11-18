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布少明：內地客入市 推動樓市再上

標籤：布少明

【明報專訊】自從中央政府推出提振經濟「組合拳」、聯儲局減息及《施政報告》推出放寬按揭等帶動樓市措施後，樓市保持穩中向好之勢。正常而言，樓市反彈過程是「先量後價」，即成交量先行回升，樓價緊隨其後。雖則本月整體樓市的交投按月回落，但其實主要是由於本月並無大型新盤推售，以及二手業主開始反價所致。個人預期，隨着美國聯儲局步入減息周期，相信只要新盤庫存慢慢被消耗，加上各項利好因素的刺激作用慢慢浮現，相信本港樓價及樓市重現「量價齊升」的情况。

值得留意的是，樓價已經一如筆者早前預期般回升，美聯樓價指數最新報127.69點，按周回升0.34%，指數初步反映《施政報告》公布後市况轉穩。至於2024年迄今跌約7.18%。

近月利好經濟及樓市消息頻傳，令一般投資者及用家以外，連內地客亦明顯加快入市步伐。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年10月份內地買家（以買家姓名的英文拼音辨別）於香港樓市住宅註冊量共錄1052宗，較9月份590宗急升逾78%，並創5個月新高。同時，若以佔個人買家比率計算，比率由9月約20.9%升至10月約23.6%，同創5個月高位。

根據政府公布資料，由2022年12月底至2024年9月底，各項「人才計劃」共接獲逾38萬宗申請，當中近24萬宗個案獲批；由2023年起至今年9月底，多達19.6萬人才來港，當中15.8萬人已在港長期就業。在政府「搶人才」計劃愈來愈「火」下，相信內地買家的潛在租賃與買賣的力量相當驚人，勢將未來帶動樓市復蘇的主力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]