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馬泰陽：利好消息帶動 樓市續回暖

標籤：馬泰陽

【明報專訊】受惠美國減息及政府全面放寬按揭上限兩大因素刺激，香港樓市迎來了暖風，當中新盤銷情強勁，多個焦點盤沽清，推高上月新盤成交量至近3000宗，按月增幅超過3倍，並創下自今年2月全面「撤辣」以來的第二高紀錄。

樓市轉旺，在眾多的利好消息下，無論本地人、來自各地「專才」以及內地人均積極入市。現時內地人來港置業已毋須繳付「辣稅」、加上美國減息，大大減低內地人來港置業的成本。據本行資料研究部綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，10月份內地買家（以買家姓名的英文拼音辨別）於香港樓市住宅註冊量較9月份急升約78.3%，創下5個月新高。同時，若佔個人買家比率計算，由9月約20.9%升至10月約23.6%，同樣創下5個月新高。

利好樓市消息出籠，物業成交好轉，當中新盤銷情強勁。根據一手住宅物業銷售資訊網的數據，從10月16日至11月7日23天內，一手成交量達1834宗，成交金額達244.7億元，分別較前一個23天（9月23日至10月15日）1766宗及約178.9億元增長約3.9%及36.8%。特別是在10月23日，成交金額超過5000萬元的新盤達60宗，較《施政報告》發表前的41宗增長約46.3%。增長相信與施政報告中允許投資移民購買豪宅的政策密切相關，連同10月推出的利好樓市政策，本港住宅物業交投明顯回暖。

隨着利好消息在市場上擴散，加上本港再次跟隨美國減息，令買家的入市成本降低，料11月樓市暖意持續，交投活躍度有望提升，若美國聯儲局12月進一步減息，料加快市場資金流入「磚頭」，延續樓市轉旺的勢頭。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]