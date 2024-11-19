moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大行看淡 大摩料恒指明年底見19400 高盛料人幣半年或見7.5 瑞銀預計中國GDP增速放緩

【明報專訊】市場對中國刺激經濟措施的樂觀情緒漸消散，外資態度轉趨審慎，多家大行下調對中資股指數及中國經濟前景預測。當中摩根士丹利發表報告，將中國股票看法由「等配」下調至「略為低配」（slight UW），料明年底恒指見19,400點，與目前水平幾乎「原地踏步」，高盛下調MSCI中國指數目標逾一成。

明報記者 歐陽偉昉

大摩指美國除會提高內地貨品關稅，亦可能擴大非關稅限制措施，內地當局提前實施刺激以實現明年消費和房地產目標的可能性很低，令內地通貨緊縮或會持續更長時間，兩者皆會使企業盈利增長有壓力，預期明年盈利增速為4%，較今年的5%更低，同時也不利股市估值。大摩最新預計恒指明年底目標的基本預期為19,400點，較原先明年6底目標低近10%。

大摩：港股降至「低配」

該行又稱，國指明年底目標為6970點，較明年6月底目標低12.33%，MSCI中國指數明年底目標則為63點。另外高盛料MSCI中國指數明年底目標為75點，較原明年6月底見標再跌10.71%（見表1），但維持對內地股票「超配」看法。另因應香港地產和零售疲弱，將香港股票看法降至「低配」。

內地9月底開始，公布一系列貨幣和財政支持經濟政策，推動香港與內地股市估值重估而急升。不過大摩認為明年政策規模和推出時機有更大的不確定性，該行估計為擺脫通縮周期，未來兩年需推出10萬億元（人民幣，下同）的社會福利和房地產去庫存措施，但估計在明年初推出的機會仍很低，料刺激政策續以供給側主導。該行預期明年內地財政擴張僅有3萬億元，其中只約1億元與支持直接需求有關。

地緣政治方面，除了關稅對經濟有潛在影響，大摩指亦可能有關稅以外的限制措施，例如2021年有內地企業被紐交所退市。大摩認為，現時正是時候降低中國股票持倉，除內地政策和地緣政治緊張，內地為緩衝潛在關稅影響，人民幣可能進一步貶值，減低中國資產吸引力。鑑於早前中國股市表現較佳，投資者可能獲利離場。

多家大行亦發表對明年內地經濟看法，雖然今年增長仍能維持在4.8%至4.9%，不過明年料將放緩至4.5%，甚至4%（見表2）。大摩預期在通縮壓力會持續至2026年，加上關稅因素，明年內地GDP增長料降至4%，2026年降至3.9%。假設美國將中國貨品有效關稅，在未來兩年分別上調15和10個百分點，將會使內地出口和製造業資本開支從主要經濟增長動力，轉變為拖累因素。不過內地推出寬鬆政策支持基建和政府開支強勁增加，可抵消部分影響。

高盛料內房投資持續下行

高盛則假設美國明年若對內地商品加徵20%關稅，預計人民幣將在3個月內貶至7.4，6 個月內貶至7.5。作為應對，預期內地將持續減息降準，並擴大財政赤字規模。高盛預期，內地明年會相對穩定，房地產投資持續下行，不過消費，特別是商品消費將跑贏經濟，而政府開支和固投增長可能會加速。

10月內地消費、房地產、出口數據均有改善，瑞銀認為是得益於過去數月政策寬鬆，預期預計未來會進一步加強，包括更有力地減息，加強對居民補貼，包括生育和育兒補貼， 以及推動房地產去庫存，不過美國加徵關稅和房地產繼續下行，或會抵消支持政策效果。瑞銀預期第四季GDP增長會保持在4.6%或以上，明年增長料從今年的4.8%放緩至4%。